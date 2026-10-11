Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni consultările cu USR, minoritățile și grupurile mici din Parlament

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, va continua luni procesul de consultări politice pentru conturarea viitoarei echipe guvernamentale.

Noua propunere de premier are programate discuții cu mai multe forțe parlamentare pentru a stabili structura noului Cabinet și prioritățile din programul de guvernare.

Calendarul include o întrevedere la sediul USR și trei runde de dialog găzduite la Palatul Parlamentului cu grupurile minorităților naționale, PACE – Întâi România și UPR.

Luca Niculescu este al patrulea premier propus de Nicușor Dan – depunerea listei cu miniștri și a programului de guvernare va fi făcută în cursul zilei de joi

Rundele de dialog urmăresc identificarea unei majorități parlamentare și stabilirea măsurilor prioritare pentru viitorul mandat. Discuțiile de luni reprezintă o etapă decisivă în definitivarea componenței guvernamentale și a acordului politic final.

De notat că învestirea cabinetului Niculescu nu e garantată, în contextul în care liderii celor două mari partide de care depinde votul din Parlament, PNL și PSD, au continuat să se contreze, vineri, pe rețelele de socializare.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis că ”participarea PNL la guvernare” nu ar fi ”un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, în timp ce șeful PNL Ilie Bolojan a transmis că România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia, dar refuză să repete „formule politice care s-a dovedit că nu funcționează”, adică să guverneze alături de PSD.

„Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o”, a transmis Bolojan, adăugând: „De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcție (economică) și soluțiile miraculoase?”.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a mai explicat Bolojan.

Programul detaliat al consultărilor de luni

Programul întâlnirilor oficiale, stabilit pe baza confirmărilor primite până în acest moment:

ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR)

ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale

ora 16:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR)

Prima discuție din cursul zilei, cea cu reprezentanții USR, are loc la sediul partidului. Toate celelalte întrevederi din program se vor desfășura la Palatul Parlamentului.

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