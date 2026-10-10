Premierul desemnat Luca Niculescu: „Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă și de buget finalizat anul acesta”. Învestirea rămâne incertă

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis sâmbătă că este nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții și că bugetul pe 2027 trebuie finalizat anul acesta, el subliniind și că sunt necesare soluții pentru protejarea celor mai vulnerabili în fața provocărilor pe care le va aduce iarna.

Niculescu a făcut sâmbătă, într-o postare pe Facebook, o sinteză a declarațiilor făcute în cadrul unui interviu acordat vineri seară Digi24, precizând că a vorbit despre „încercarea de a construi un guvern stabil, ancorat în direcția europeană și euroatlantică, capabil să ia deciziile de care țara are nevoie”.

De notat că învestirea cabinetului Niculescu nu e garantată, în contextul în care liderii celor două mari partide de care depinde votul din Parlament, PNL și PSD, au continuat să se contreze, vineri, pe rețelele de socializare. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis că ”participarea PNL la guvernare” nu ar fi ”un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, în timp ce șeful PNL Ilie Bolojan a transmis că România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia, dar refuză să repete „formule politice care s-a dovedit că nu funcționează”.

„Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o”, a transmis Bolojan, adăugând: „De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcție (economică) și soluțiile miraculoase?”.

Prioritățile unui cabinet Niculescu: rectificarea bugetară, închiderea PNRR și bugetul anului 2027

Premierul desemnat Luca Niculescu a punctat sâmbătă lista priorităților sale și principalele elemente discutate până acum cu partidele, pentru asigurarea susținerii parlamentare necesare învestirii.

„Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții. Avem nevoie ca bugetul să fie finalizat până la sfârșitul anului și trebuie să găsim soluții pentru protejarea celor mai vulnerabili în fața provocărilor pe care le va aduce iarna. Am vorbit despre discuțiile cu partidele, despre punctele comune și despre diferențele pe care încercăm să le depășim. Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a punctat premierul desemnat.

El arată că discuțiile au vizat și principalele direcții ale programului de guvernare: ordine în finanțele publice, o mai bună colectare a veniturilor statului, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor asumate, încurajarea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri. România are nevoie de investiții care să creeze locuri de muncă, să aducă dezvoltare și să ne facă economia mai competitivă, a punctat Niculescu.

Pensiile ar putea fi majorate de la 1 ianuarie. Ajustarea deficitului bugetar ar trebui să fie de aproximativ 1pp din PIB în 2027

„Am vorbit despre oameni. Despre posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor, pe care bugetul să o poată susține cu adevărat. Și despre necesitatea unei legi a salarizării în sectorul public care să fie echitabilă. Am vorbit și despre nevoia de a reduce inegalitățile. Țara noastră a făcut progrese economice remarcabile în ultimele decenii, dar beneficiile dezvoltării nu ajung în mod egal la toți românii. Nu putem avea o țară în care unii se bucură de prosperitate, iar alții trăiesc de la o zi la alta. Am abordat și subiectele legate de apărare și securitate, inclusiv folosirea transparentă a fondurilor europene SAFE, astfel încât acestea să contribuie atât la siguranța României, cât și la dezvoltarea industriei noastre”, mai arată Luca Niculescu.

Amintim că și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat recent că se poate lua în calcul o creștere prudentă de pensii, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Putem lua în calcul o creștere prudentă de pensii, o indexare prudentă, de la 1 ianuarie. Nu vreau să mă antepronunț. Toate elementele constituie pilonii viitorului buget pe 2027 și a negocierii între partide a acestui buget”, a afirmat el în finalul lunii septembrie.

Totodată, Nazare a afirmat că nu își dorește taxe noi în 2027, însă este nevoie de resurse ca să realizeze o nouă ajustare fiscală în 2027 față de 2026, ce poate ajunge până la 1% din deficit.

„În momentul în care vom prezenta bugetul în Parlament vom veni cu întreaga viziune pe anul 2027. Nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pe anul 2027. Ajustarea e de până la 1% din PIB raportat la acest an”, a declarat Nazare.

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