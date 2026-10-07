Luca Niculescu începe negocierile cu partidele, în căutarea unei majorități – joi, întâlniri cu Sorin Grindeanu și cu UDMR

Premierul desemnat, Luca Niculescu, transmite că zilele acestea elaborează programul de guvernare şi se pregăteşte de consultările cu partidele, iar la final va prezenta public rezultatul acestor discuții.

Conform unor surse Digi24, Luca Niculescu ar fi discutat deja la telefon cu Sorin Grindeanu și urmază a avea o întrevedere cu acesta în cursul zilei de joi, zi în care este programată și o întâlnire cu liderii UDMR.

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că formaţiunea așteaptă să discute cu premierul desemnat și că este „foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susţină”.

„Voi ţine cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorităţi diferite şi este firesc să fie aşa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuţii”, menţionează premierul desemnat în mesaj postat pe contul său de Facebook.

Printre preocupările anunțate de premierul desemnat „se află creşterea economică, protecţia puterii de cumpărare şi măsurile de relansare pentru mediul de afaceri”, precum și problema preţurilor la energie, probleme pentru care va încerca să ofere soluții în programul de guvernare la care lucrează: „Zilele acestea elaborăm programul de guvernare şi mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorităţi, negocieri şi nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluţii pentru echilibrul politic şi economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare: ce aşteaptă oamenii de la un guvern? Vor să ştie că banii lor sunt cheltuiţi cu rost şi corect, că pot face faţă preţurilor şi că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu aşteaptă calendarul politic”.

Întâlnire cu liderii UDMR, joi – cele 3 solicitări ale Uniunii

Conducerea UDMR va avea discuții cu noul premier desemnat, joi, căruia îi va cere ca programul de guvernare să conţină trei puncte: o componentă economică puternică, indexarea pensiilor şi protejarea drepturilor minorităţii maghiare, a anunțat Kelemen Hunor.

„Ne vom întâlni cu premierul desemnat joi. Este important pentru noi ca programul de guvernare, aflat în curs de elaborare, să includă trei elemente”, a scris Kelemen Hunor într-un mesaj pe Facebook:

O componentă economică puternică, menită să protejeze locurile de muncă existente şi să creeze altele noi.

„Trebuie acordat sprijin persoanelor aflate în situaţii vulnerabile, inclusiv pensionarilor. Pensiile trebuie indexate pentru a ţine pasul cu creşterea costurilor”.

„Drepturile comunităţilor minoritare trebuie protejate. Acest aspect este de o importanţă majoră şi pentru comunitatea noastră”.

În afara acestor condiționări, UDMR își menține linia roșie: „Nu se poate forma o majoritate guvernamentală cu sprijinul partidelor AUR şi SOS”.

Prioritatea absolută a momentului, în viziunea UDMR, este „un guvern funcţional, cu puteri depline”: „Aceasta este prioritatea absolută în acest moment. Ştim că răbdarea oamenilor a ajuns la limită, motiv pentru care insistăm pentru formarea noului guvern. Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară în acest stadiu”, a adăugat preşedintele UDMR.

****