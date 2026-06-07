Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare – În prima zi: PNL, USR și PSD

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că va începe, luni, seria consultărilor politice cu partidele parlamentare, în vederea obținerii susținerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe care urmează să-l propună.

Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, premierul desemnat Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 și cu PSD de la ora 17:00.

Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice.





Totodată, premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări, a precizat echipa de comunicare.

Discuțiile cu formațiunile parlamentare vor continua și marți după un program care urmează să fie stabilit, mai menționează sursa citată.



Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi nominalizarea lui Eugen Tomac, europarlamentar şi consilier onorific al şefului statului, pentru funcţia de premier. Tomac a fost alături de preşedinte în momentul anunţului.

Președintele Nicuşor Dan a spus despre Tomac că are „şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie”.

Tomac şi-a exprimat recunoştinţa pentru nominalizare şi a spus că va prezenta un Guvern tehnic, nu unul politic.

În spațiul public au fost vehiculate mai multe nume pentru viitorul Cabinet, cu experiență în domenii precum administrație, diplomație, energie sau educație, printre care Mihnea Motoc, Luca Niculescu, Cosmin Soare Filatov, Bogdan Despescu, Corina Popescu, Bogdan Drăgoi, Bogdan Glăvan, Nicolae Istudor, Sorin Costreie, Lavinia Niculescu și Adrian Papahagi.

***