Miniștrii propuși în Cabinetul Tomac. Încep negocierile premierului desemnat cu partidele

Eugen Tomac începe luni discuțiile cu partidele fostei coaliții guvernamentale pentru a încerca să obțină cele 233 de voturi necesare trecerii unui executiv în Parlament. Aceste prime discuții vor viza atât elemente ale programului de guvernare, precum și lista miniștrilor, o listă deja elaborată, dar care s-ar putea modifica la cererea formațiunilor dispuse să susțină un Cabinet Tomac.

Sorin Costreie, conform unor surse oficiale citat de News.ro, ar putea fi viitorul ministru al Educaţiei, dar va avea și unul dintre mandatele de vicepremier.

Diana Morar ar putea fi propunerea la Ministerul Muncii, iar la Sănătate ar putea fi o altă femeie, însă decizia nu a fost finalizată.

Variantele Sorin Elisei la Ministerul Energiei şi Bogdan Drăgoi la Finanţe, vehiculate săptămâna trecută, nu mai sunt în calcul.

La Ministerul Mediului a apărut numele lui Teodor Dulceaţă, care este în prezent secretar general adjunct al ministerului.

Pentru poziţiile de vicepremier sunt luaţi în calcul consilierii prezidenţiali Radu Burnete şi Valentin Sorin Costreie.

La Ministerul de Externe ar urma să fie Luca Niculescu, la Ministerul Apărării – Mihnea Motoc, iar la Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaş.

La Ministerul Finanţelor se discută despre Bogdan Glăvani sau o propunere din zona BNR.

La Ministerul Transporturilor este vehiculat numele lui Ionuţ Laurenţiu Maşala, la Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor, iar la Ministerul Culturii – Adrian Papahagi.

Pentru portofoliul Ministerului Justiţiei a fost vehiculat numele lui Cosmin Alexandru Soare-Filatov, consilier prezidenţial pe probleme constituţionale al preşedintelui Nicuşor Dan.

Lista Cabinetului ar urma să sufere modificări în funcţie de solicitările venite în urma consultărilor premierului desemnat cu partidele din Parlament, au mai precizat sursele citate.

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