Premierul desemnat: „Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi în Parlament”

Premierul desemnat Adrian Veştea afirmă că va avea acelaşi program de guvernare cu cel al premierului demis Ilie Bolojan şi spune că va rămâne intransigent.

În ceea ce priveşte învestirea sa în funcţia în care a fost nominalizat, duminică, de către preşedintele Nicuşor Dan, Veştea a spus că Guvernul său va trece şi că sunt „calcule făcute” şi are asigurări că va avea „peste 240 de voturi în Parlament”.

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat, duminică seară, la Euronews, că va avea acelaşi program de guvernare cu cel al premierului interimar Ilie Bolojan, adăugând că va rămâne „intransingent” şi că cei care îl cunosc bine ştiu că acest lucru este adevărat.



„Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Voi rămâne intransigent”, a afirmat Veştea, adăugând că el crede că guvernul său va trece, întrucât „sunt calcule făcute”.

„Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi în Parlament”, a subliniat Veştea.



Acesta a declarat că este foarte important ca în şedinţa PNL de luni liberalii să rămână uniţi.



Adrian Veştea a mai spus că ştia de patru zile că va fi desemnat, dar a precizat că nu a dorit să vorbească despre acest lucru întrucât „a fost o discuţie prealabilă, în care preşedintele a venit cu această propunere.

„Nu îmi doresc să se creeze două tabere”

Liberalul a respins totodată ideea unei scindări în partid şi a făcut apel la dialog şi unitate. Întrebat despre tensiunile din partid, Veştea a susţinut că PNL trebuie să depăşească actualul moment prin dialog şi responsabilitate. „Partidul Naţional Liberal trebuie să aibă această responsabilitate să se aşeze în întregul său la masă”, a declarat acesta.

Adrian Veştea a respins ideea că desemnarea sa ar putea provoca o ruptură în interiorul formaţiunii.

„Nu aş vrea să îi nominalizez, fiindcă văd că toate discuţiile merg în zona respectivă, pentru a încerca să creăm două tabere, să creăm o ruptură în Partidul Naţional Liberal. Nu îmi doresc acest lucru”, a afirmat el.

„Nu cred că va rupe Partidul Naţional Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Naţional Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situaţie”, a declarat acesta.

Despre desemnarea surpriză

Premierul desemnat Adrian Veştea a dezvăluit cum a ajuns propunerea surpriză a preşedintelui Nicuşor Dan.

„În urmă cu patru zile dinspre Cotroceni am avut o discuţie, a fost doar o discuţie prealabilă, nu a avut date certe (…) preşedintele a expus o serie de motive şi de situaţii, nu aveam de ce să o împărtăşesc cu altcineva deoarece nu era o certitudine (discuţia de la Cotroceni n.r.) Aseară, când am revenit în ţară am fost chemat de preşedinte”, a explicat Adrian Veştea.

El a explicat că nu a informat conducerea PNL deoarece nu a avut posibilitatea „să meargă la şedinţă”. Veştea a mai spus că va vorbi luni cu liderul PNL, Ilie Bolojan, şi a insistat asupra faptului că PNL trebuie să-şi asume guvernarea.

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