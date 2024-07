Premierul Ciolacu nu renunță la e-TVA – spune că e necesar pentru a reduce evaziunea

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, în timp ce contabili, economiști și antreprenori protestau în Piata Victoriei, că nu va ceda în privința implementării e-TVA, întrucât, de 30 de ani, guvernanții au amânat implementarea și România a ajuns prima din UE la evaziune fiscală.

Profesioniștii care demonstrează în fața Guvernului acuză că digitalizarea cu care se laudă Cabinetul Marcel Ciolacu înseamnă, în realitate, mai multă birocrație și mai multe documente ce le încarcă volumul de muncă.

Marcel Ciolacu a comentat luni acțiunea contabililor, fiind întrebat de jurnaliști, la sediul PSD:

”Am făcut toate modificările posibile, nu sunt sancţiuni. Cu toţii ne dorim reforme. Când le implementăm, nu mai sunt bune. ANAF-ul are nevoie de digitalizare, după 30 de ani. De 30 de ani, promitem acest lucru, avem cea mai mare evaziune fiscală din Europa, avem cel mai mare gap de TVA, iar când implementăm digitalizarea, avem probleme (…) Cu adevărat, trebuie să vedem, pe timpul implementării, să nu creăm mai multe probleme companiilor, decât să facem digitalizarea. Şi eu am văzut că domnul ministru a avut acest întâlniri, mereu, dar nu putem ceda, pentru a o mia oară. De 30 de ani, tot timpul cedăm şi am ajuns primii la evaziune fiscală, din Europa. Eu nu îmi asum acest lucru”, a completat şeful Executivului.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat la sediul PSD despre protestele care au loc în Piaţa Victoriei în legătură cu implementarea E-TVA.

Cele 10 revendicări ale protestatarilor din Piața Victoriei

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) aanunţat că susţine protestul şi a realizat o listă cu 10 reventicări ale protestatarilor, pe care le redăm integral:

1. Eliminarea e-TVA – Evaziunea fiscală nu este în raportările contabile şi nici în e-urile ANAF-ului! Evaziunea fiscală este acolo unde nu e nimic, iar organele abilitate ar trebui să ştie deja!

2. Eliminarea obligativităţii transmiterii facturilor B2C în sistemul e-Factura – Este un atac la viaţa privată a persoanelor fizice, o procesare a datelor cu caracter personal în mod nelegal şi nejustificat.

3. Eliminarea schimbării caselor de marcat pentru QR Code – Nu este normal ca, după ce au fost schimbate toate casele de marcat din bani publici, să le schimbăm din nou, fără deduceri fiscale!

4. Revenirea la Legea Prevenţiei – Varianta anterioară legii 296/2023. Nu putem face afaceri sub presiune constantă, fără îndrumare şi avertisment.

5. Vrem predictibilitate – Conform articolului 4 din Codul Fiscal, orice modificare să fie realizată cu cel puţin 6 luni înainte de intrarea în vigoare, în special când vorbim de modificări de taxe şi obligaţii noi.

6. Respectarea dialogului social şi a transparenţei decizionale – Proiectele pentru OUG 69 şi OUG 70 au stat doar două zile în transparenţă decizională şi au fost aprobate fără dezbatere publică, cu aviz negativ de la CES.

7. Eliminarea declaraţiilor redundante – De la 1 ianuarie 2025 toţi contribuabilii sunt obligaţi la raportarea SAF-T, care conţine toate tranzacţiile economice ale unei firme.

8. Modificarea termenelor pentru notificări în relaţia cu ANAF – Contribuabilul are termene stricte, în timp ce ANAF are un termen de răspuns de 45 de zile.

9. Compensarea concediilor medicale cu contribuţiile sociale – Nu mai putem împrumuta statul ani de zile şi să plătim sănătate pentru concediile medicale!

10. Norme clare pentru RO-e-Transport

