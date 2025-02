Premierul Ciolacu, către investitorii străini: Menținem nemodificate cota unică de impozitare și TVA

Premierul Marcel Ciolacu și mai mulți membri ai Guvernului au avut miercuri, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini (FIC), în cadrul cărora Guvernul a dat asigurări că va menține nemodificate cota unică de impozitare de 16% și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

„Estimăm o creștere economică de 2,5% în acest an bazată pe investiții și atragerea de fonduri europene. Menținem cota unică de impozitare de 16% și taxa pe valoarea adăugată. Păstrăm sub control cheltuielile bugetare, îmbunătățim colectarea pentru a încasa venituri mai mari și creăm premisele pentru a ne încadra, în acest an, în ținta de deficit bugetar de 7%. 2025 este primul din cei șapte ani de implementare a Planului Fiscal al României agreat cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru consolidarea finanțelor țării”, a afirmat Ciolacu, citat într-un comunicat al Guvernului.

La rândul lor, reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini „au apreciat semnalul dat în piață de Executiv prin adoptarea măsurilor de reformă administrativă și a celor cuprinse în pachetul bugetar pentru acest an, menționând că acestea sunt în măsură că crească nivelul de încredere al investitorilor”.

„Suntem aici să contribuim alături de guvern la o revenire a creşterii economice, inclusiv din perspectiva competitivităţii”, a afirmat Daniel Anghel, preşedinte al Consiliului Investitorilor Străini.

Consultări și despre PNRR și măsuri de susținere a economiei

Reprezentanţii Guvernului şi cei ai Consiliului Investitorilor Străini au mai discutat despre implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, măsuri de susţinere a investiţiilor în sectorul privat şi pentru creşterea competitivităţii, extinderea digitalizării sistemului fiscal, precum şi despre modul de consultare în perioada următoare.

Întrevederea care a avut loc miercuri, la Palatul Victoria, face parte din seria consultărilor Guvernului cu partenerii financiari internaţionali şi cu mediul de afaceri, premierul Ciolacu având în ultima perioadă întâlniri cu Banca Mondială, FMI şi reprezentanţi ai mai multor fonduri de investiţii internaţionale.

Din delegaţia guvernamentală condusă de premierul Marcel Ciolacu au făcut parte vicepremierul Marian Neacşu, vicepremierul şi ministrul Finanţelor, Barna Tánczos, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Sebastian Burduja și şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ştefan Radu Oprea.

Întâlnire a mediului de afaceri cu președintele interimar Ilie Bolojan

Aceste consultări vin după ce mediul de afaceri, reprezentat de Confederația Patronală Concordia și Fundația Romanian Business Leaders (RBL), a avut sâmbăta trecută o întâlnire cu președintele interimar al României Ilie Bolojan. În cadrul acestei întâlniri, mediul de afaceri românesc a transmis că susține “parcursul european și euro-atlantic al României”.

Cele două asociații patronale au arătat că este important să avem o serie de piloni de stabilitate și predictibilitate interni în contextul regional și internațional tot mai volatil.

Potrivit acestora, recâștigarea încrederii în instituțiile statului și mediul politic este esențială, la fel ca nevoia de eficientizare a administrației, reducerea birocrației, risipa resurselor publice și importanța absorbției fondurilor europene și PNRR, în contextul în care România a încasat mult mai puține fonduri europene anul trecut decât în 2023.

***