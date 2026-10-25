Premierul britanic vrea reevaluarea relației dintre UK și UE – nu exclude nici revenirea la libera circulație

Prim-ministrul Andy Burnham afirmă că dorește o „discuție sinceră” cu publicul britanic cu privire la posibilitatea revenirii la libera circulație între Regatul Unit și UE, ca parte a planurilor sale pentru o nouă relație cu blocul comunitar.

Prim-ministrul și-a exprimat deschis dorința de a reevalua relația dintre Marea Britanie și Bruxelles și a declarat că un nou acord ar putea însemna ca Regatul Unit să meargă „până la capăt” și să se reîncadreze în UE, scrie The Guardian.

Alte opțiuni discutate de Burnham includ aderarea la piața unică, ceea ce ar presupune acceptarea liberei circulații, sau aderarea la uniunea vamală. Ambele opțiuni ar implica acceptarea unor reguli stabilite de UE.

Într-un interviu acordat ziarului Sunday Times, el a declarat: „Cred că trebuie să avem o dezbatere foarte obiectivă, bazată pe fapte concrete, cu privire la acest subiect.”

Prim-ministrul s-a angajat anterior să respecte „liniile roșii” din programul electoral al Partidului Laburist pentru 2024, care exclude revenirea la libera circulație, aderarea la piața unică sau la o uniune vamală.

Aceasta înseamnă că orice schimbare fundamentală a relației va trebui probabil să aștepte până după alegerile generale, preconizate pentru 2029.

Prim-ministrul a recunoscut că libera circulație „a implicat provocări foarte semnificative”, dar a sugerat că migrația europeană s-a schimbat în ultimul deceniu.

„Era un tip de imigrație care poate nu era atât de dificilă [ca acum]”, a declarat el pentru Sunday Times.

„Migrația de tip «ușă rotativă», în care oamenii veneau și apoi se întorceau, este diferită.

Evoluția migrației după Brexit

„Bilanțul migrației s-a schimbat, nu-i așa, de atunci? Cred că trebuie pur și simplu să purtăm o discuție sinceră despre aceste aspecte.”

Premierul spune că libera circulație a adus beneficii reciproce pentru britanici, în special pentru tinerii care doreau să experimenteze viața în Europa.

Problema migrației a fost una dintre temele dominante ale campaniei pentru referendumul privind Brexit-ul din 2016.

În cele 12 luni până în iunie 2016, luna în care a avut loc votul pentru ieșirea din UE, migrația netă a atins un nivel aproape record de 335.000, potrivit Oficiului Național de Statistică.

Cu toate acestea, deciziile luate după rezultatul referendumului privind Brexit-ul aveau să conducă la niveluri mai ridicate de migrație.

Migrația netă a atins un nivel record de 944.000 în anul care s-a încheiat în martie 2023, ca urmare a unui val de lucrători străini încurajați să vină în Regatul Unit de către guvernul conservator al lui Boris Johnson, pe măsură ce țara ieșea din pandemia de Covid.

De atunci, aceasta a scăzut brusc, migrația netă ajungând la un nivel cu mult sub cel din perioada pre-Brexit. Anul trecut, aceasta s-a situat la 171.000, aproape jumătate din valoarea înregistrată în 2016.

Burnham va aborda subiectul la summitul cu liderii europeni, pe 20 noiembrie

Burnham a declarat că va profita de ocazia oferită de summitul cu liderii UE din noiembrie pentru a prezenta publicului britanic diferite opțiuni privind relația viitoare cu Uniunea Europeană.

Însă Burnham a adăugat că nu își poate imagina să recomande ca Marea Britanie să adere la Spațiul Schengen, în care controalele la frontieră au fost eliminate, sau să renunțe la lira sterlină pentru a adopta euro.

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