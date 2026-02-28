Premierul Bolojan: Toate structurile noastre sunt în alertă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile românești sunt în alertă.

”Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, aşa cum ştiţi, mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste ţări vor fi oprite o perioadă de timp şi, prin ambasadele noastre, vom ţine legătura cu cetăţenii români care sunt în aceste ţări, încercând pe de o parte să fie informaţi vizavi de ce se întâmplă şi să găsim soluţii pentru ca, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre ţările unde doresc să ajungă”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, la Giurgiu.

Premierul a mai precizat că autorităţile vor ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări, urmând să fie găsite soluţii pentru transportul acestora către casă, în momentul în care zborurile se vor relua.

”Angajaţii ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi. Asta este datoria lor şi trebuie să rămână pe poziţii, în aşa fel încât să îi susţină pe cetăţenii noştri sau să reprezinte ţara noastră în aceste ţări, chiar şi în această situaţie dificilă. Le mulţumesc pentru acest lucru:, a transmis Ilie Bolojan.

Ministerul de Externe a convocat Celula de criză

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a convocat Celula de Criza MAE din cauza războiului din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israel au declanșat sâmbătă dimineața o serie de atacuri aeriene asupra Iranului. Nivelul de alertă a fost ridicat la 8 din 9, în cazul Israelului.

MAE le cere cetățenilor români să evite orice călătorie în Israel.

În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale.

Cetățenii români aflați în Israel sunt rugați să contacteze Ambasada României la Tel Aviv sau Consulatul General al României la Haifa, să își anunțe prezența și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în situații de urgență.

****