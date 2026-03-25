cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

25 martie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Stiri

Premierul Bolojan: România ar putea participa la misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, după ce se ajunge la un armistițiu

Rss
De Vladimir Ionescu

25 martie, 2026

Premierul Ilie Bolojan susține că România ar putea participa la misiuni de deminare pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, însă doar după încheierea unui armistițiu în Orientul Mijlociu.

„Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care țin de posibilitățile noastre, pe zona de deminare și supraveghere, dar doar după ce se ajunge la o formă de armistițiu”, a explicat premierul pentru Euronews.

El a amintit că România a mai participat la misiuni post-conflict, inclusiv în Bosnia, contribuind la stabilizarea situației și consolidând imaginea unei armate profesioniste.


Bolojan s-a declarat de acord și cu dislocarea temporară în România a unor echipamente americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. „Când partenerul […] îți cere un sprijin, cred că trebuie să-l dai”, a spus acesta, subliniind că decizia de a pune la dispoziție bazele militare pentru operațiuni logistice a fost una corectă.

În opinia premierului, anul 2026 nu va fi „foarte ușor” pentru Europa, în contextul războaielor din Ucraina și Iran.

Totuși, el consideră că România poate gestiona situația dacă menține disciplina financiară și continuă reformele: „există premise bune […] să creăm condiții mai bune pentru români în anii următori”.

(Citește și: ”Cu ce poate participa România la dezescaladarea din Strâmtoarea Ormuz – personal calificat în deminare, ofițeri de stat major, schimb de informații”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Etichete: , , , ,

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți