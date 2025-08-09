cursdeguvernare

9 august, 2025

Stiri

Premierul Bolojan le solicită miniștrilor să-și depună declarațiile de avere și de interese și acceptul pentru publicarea pe site-ul guvernului

De Vladimir Ionescu

9 august, 2025

Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat, vineri, tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria prim-ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.

Potrivit unui comunicat al Executivului, prim-ministrul face apel către membrii Cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective.

Această solicitare vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.


Deși, prin Decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viață intimă, familială și privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existența unei obligații morale și politice prevalează în exercitarea unei funcții publice.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, consideră premierul, citat în comunicat.

Această inițiativă reiterează angajamentul Executivului de a consolida încrederea publicului în instituțiile statului și de a promova o administrație responsabilă, se mai spune în comunicat.

(Citește și: Motivarea deciziei CCR prin care au fost secretizate declarațiile de avere – e invocată protecția datelor, în contextul dezvoltării AI)

***


