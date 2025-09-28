cursdeguvernare

duminică

28 septembrie, 2025

Stiri

Premierul Bolojan, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan. Președintele Dan participă la funeraliile de luni

De Vladimir Ionescu

28 septembrie, 2025

Premierul Ilie Bolojan s-a recules sâmbătă, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Blaj, la catafalcul unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al cardinalului Lucian Mureșan.
Cardinalul a decedat joi, la vârsta de 94 de ani, și va fi înmormântat luni, la funeralii urmând să participe și președintele Nicușor Dan.

„Sunt aici în semn de respect față de viața și personalitatea cardinalului Lucian Mureșan. Dumnezeu să-l odihnească! Prezența mea e și un semn de respect față de Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această biserică pentru țara noastră, precum și de comunitatea greco-catolică din România”, a declarat premierul Ilie Bolojan, citat de Ziarul Unirea.

„Am aflat cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Viața sa a fost una de luptă și de credință, un drum care a trecut prin persecuții, munca forțată și ani de pastorație în clandestinitate, pentru ca apoi să devină episcop, cardinal și să fie gazdă a Papei Francisc la Blaj, într-un moment istoric pentru România. A fost un exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice și al renașterii ei după 1990”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj postat, joi, pe pagina de facebook a Guvernului.


„În ziua de luni, în Catedrala Sfânta Treime din Blaj, la ora 11:00, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării. Toți celebranții vor îmbrăca veșminte luminate”, se menționează într-un comunicat privind funeraliile celui de-al treilea cardinal greco-catolic.

Lucian Mureșan a devenit cardinal la 18 februarie 2012, în urma deciziei Papei Benedict al XVI-lea. Cardinalul a fost ales, în 2012, membru de onoare al Academiei Române. În iunie 2015, președintele României, Klaus Iohannis, i-a înmânat, la Blaj, Ordinul Național ‘Steaua României’ în grad de Ofițer, acordat cu prilejul împlinirii unui sfert de secol de episcopat.

(Citește și: Componenta socială a pontificatului în era AI: Papa Leon al XIV-lea a explicat de ce şi-a ales acest nume, și-a prezentat blazonul și și-a anunțat deviza)

***


