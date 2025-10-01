Premierul Bolojan – întâlnire cu președintele parlamentului R. Moldova – discuții despre „extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră”, precum și despre aderarea la UE

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Cei doi oficiali au discutat despre teme privind continuarea și extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră, intensificarea relațiilor economice bilaterale, precum și sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană.

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Igor Grosu pentru rezultatul obținut de formațiunea PAS la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie și pentru sprijinul popular acordat parcursului european al Republicii Moldova.

„Suntem pregătiți să parcurgem următoarele etape ale procesului de aderare, în conformitate cu abordarea bazată pe merite, și să avansăm, în continuare, cu negocierile de aderare”, se arată într-un mesaj transmis, în numele celor 27 de state membre UE, de șefa diplomației europene Kaja Kallas.

Mesajul a venit, la o zi, după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a venit luni, în fața presei naționale și internaționale, cu un mesaj ferm: Chișinăul este gata să deschidă primele capitole de negociere cu Bruxelles-ul fără să mai aștepte Ucraina și ia în calcul inclusiv aderarea la UE fără Transnistria, într-o primă fază.

„Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi este în Uniunea Europeană. Felicităm Republica Moldova pentru calitatea și ritmul rapid al reformelor sale legate de aderare și salutăm progresele semnificative realizate până în prezent”, se arată în mesajul lui Kallas.

***