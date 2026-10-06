Premierul Bolojan, întâlnire cu noul CEO al OMV: Neptun Deep trebuie să rămână o prioritate pentru România

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, la Palatul Victoria, cu delegația Grupului OMV, condusă de Emma Delaney, președinte al Directoratului și director general al OMV, membru interimar și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, discuțiile vizând evoluțiile din sectorul energetic și proiectul Neptun Deep.

Potrivit Guvernului, întrevederea a avut loc în contextul fluctuațiilor prețurilor pe piața carburanților, generate de conflictele internaționale și de crizele de aprovizionare.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost proiectul Neptun Deep, investiție strategică pentru România, derulată în parteneriat de statul român, prin Romgaz, și OMV Petrom.

Emma Delaney este o executivă irlandeză cu peste 30 de ani de experiență în industria energetică, aproape toată cariera fiind construită la BP, unde a ocupat poziții de conducere internaționale. Din 1 septembrie 2026, este CEO și președinta Directoratului OMV.

Guvernul precizează că proiectul se derulează potrivit calendarului stabilit, iar intrarea efectivă în producție este prevăzută să înceapă anul viitor.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța exploatării resurselor de gaze naturale din Marea Neagră pentru economia României și pentru consolidarea securității energetice naționale.

„Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor din perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale, pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naționale și al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergența de acțiune în acest proiect strategic pentru ambele părți”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit comunicatului Guvernului.

Prim-ministrul a transmis, totodată, mulțumiri echipei OMV Petrom pentru colaborarea transparentă și pentru dialogul constant cu autoritățile române.

La întâlnirea de la Palatul Victoria a participat, alături de premier, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Delegația OMV Petrom s-a întâlnit luni și cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

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