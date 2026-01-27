Premierul Bolojan în vizită oficială în Germania – întrevedere cu cancelarul Merz

Premierul României, Ilie Bolojan, efectuează o vizită oficială în Republica Federală Germania. Cea mai importantă întâlnire a vizitei este programată miercuri, 28 ianuarie, cu Cancelarul german Friedrich Merz, la sediul Cancelariei Federale, unde cei doi oficiali vor discuta perspectivele cooperării bilaterale și prioritățile comune în domeniul economic și politic.

Agenda zilei include, de asemenea, întrevederi cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, dr. Josef Schuster, cu vicepreședintele Bundestagului, Andrea Lindholz, cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer, cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, și cu directorul general al Federației Industriilor din Germania, Tanja Gönner.

Premierul Bolojan va participa tot miercuri la conferința comună de presă cu cancelarul Merz, la ceremonia de depunere a unei coroane la Memorialul Evreilor Uciși în Europa și la întâlnirea cu reprezentanți ai comunității române din Germania, la Ambasada României.

Relații economice și militare strânse

România și Germania mențin relații economice consistente, Germania fiind principalul partener comercial al României și unul dintre cei mai importanți investitori pe piața românească, cu investiții de peste 18 miliarde de euro în sectoare precum industrie, auto și echipamente electrice.

În primele 6 luni ale anului 2025, volumul total al schimburilor comerciale (exporturi + importuri) între România și Germania a fost de aproximativ 21,1 mld. euro, în scădere cu 1,9% față de aceeași perioadă din 2024, conform datelor Oficiului Federal de Statistică (Destatis). Exporturile românești către Germania au însumat 9,7 mld. euro (-4,7%), iar importurile germane în România au totalizat 11,4 mld. euro (+0,5%).

Schimburile comerciale bilaterale au depășit 42 de miliarde de euro în 2025.

În plan militar, România a depus un portofoliu de proiecte pentru finanțare prin mecanismul european SAFE (Security Action for Europe), planificat să susțină înzestrarea și mobilitatea forțelor armate, iar companii germane precum Rheinmetall sunt implicate în mai multe proiecte de aprovizionare și dezvoltare în cadrul acestui mecanism. Totodată, Rheinmetall investește în România printr‑un proiect strategic de peste 500 de milioane de euro pentru construirea unei fabrici moderne de pulberi pentru muniție în orașul Victoria, județul Brașov, care va crea aproximativ 700 de locuri de muncă și va consolida industria de apărare locală și rolul României ca furnizor regional în domeniul munițiilor

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat luni că pe lista celor 21 de proiecte MApN finanțate prin SAFE se numără: 3 sisteme de apărare antiaeriană care completează sistemul Patriot (achiziție în comun cu Germania), precum și 2 sisteme de centralizare pentru comandă antiaeriană, tot în colaborare cu Germania.

***