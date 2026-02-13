Premierul Bolojan îi acuză pe „băieții deștepți” că blochează creșterea capacității de producție electricitate prin antamarea și vânzarea avizelor

Premierul Ilie Bolojan a prezentat vineri un nou tip de acțiuni speculative ale „băieților deștepți” din energie. El a explicat că aceștia au provocat blocaje în dezvoltarea de noi instalații de producție de energie electrică, precum și instalații de stocare a energiei.

Potrivit premierului, au fost acordate acorduri de conectare la sistemul energetic pentru producători sau pentru stocare de energie pentru o capacitate de 77.000 MW, în timp ce consumul intern este de 9.000 MW. Mare parte dintre aceste aprobări și documentații nu sunt făcute pentru a fi realizate efectiv ci doar pentru a fi comercializate în scop speculativ, în folosul „băieților deștepți”.

„Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în acești ani. Noi producem în total 9.000 de megawați. În structura noastră a energiei, cam asta este formula de echilibru dintre producția de energie si consum. Dar în acești ani, ca să poți să te conectezi în sistemul energetic, ca producător, ca stocare, am eliberat documentații, ATR-uri, pentru 77.000 de megawați. Practic, am ocupat toată capacitatea de conectare a unor investiții în domeniul energetic”, a spus premierul, într-un interviu la Radio Europa FM.

„Dacă mâine ai de făcut o stație de stocare în România, nu te poți conecta, pentru că tot terenul este ocupat. Și aceste investiții, parte sunt făcute de oameni serioși, dar cea mai mare parte sunt investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți care, dacă vrei să te conectezi cu o investiție azi, trebuie să te duci să le cumperi lor hârtiile, a completat Bolojan.

Premierul cere modificarea regulamentelor ANRE, să fie introduse obligații și o limită de timp pentru valabilitatea documentației.

„Aste practici trebuie să le spargem, dar astea nu sunt lucruri foarte ușor de făcut pentru ca atunci când li s-au eliberat ani de zile aceste ATR-uri, practic nu li s-a pus nicio condiție nici de garanții, nici să facă investiția și astea trebuie corectate”, a spus premierul.

„Când am eliberat acest teren, oameni care au de investit în energie vor reuși să pună investițiile în practică, crescând cu 2.000-3.000 de megawați. Ne vom putea crește producția de energie și scădea prețul. Băieții deștepți ne-au blocat sistemul energetic, dându-le hârtii ca să ocupe terenul”, a precizat Ilie Bolojan.

Acesta consideră că prețul energiei poate scădea în anii următori dacă vor fi făcute investiții mai ales în stocare. „Dar pentru asta ne trebuie 1000-2000 de megawați. Cred că cu 10-20% pot fi scăzute prețurile”.

„Companiile noastre de stat trebuie să procedeze economic, iar cei de la ANRE trebuie să vină cu modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri”, a adăugat Ilie Bolojan.

