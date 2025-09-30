Premierul Bolojan: Guvernul ar putea forța o HG pentru ca alegerile la Primăria Capitalei să aibă loc în noiembrie, dar soluția trebuie găsită „prin consens”, în coaliție

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, dar soluția și data trebuie stabilite prin consens, în cadrul coaliţiei, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan, lider PNL.

Reamintim că PSD își dorește un candidat comun al coaliției, un social-democrat, la Primăria Capitalei, în timp ce PNL și, în special USR, se opun acestei variante, fiecare dintre aceste două formațiuni având un candidat cu șanse – Ciprina Ciucu, primarul liberal de la Sectorul 6, respectiv fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă.

USR reclamă că termenul legal până la care trebuia stabilită data alegerilor a exprirat la începutul lunii septembrie.

”Alegerile pentru Primăria Generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie sau ar putea să fie amânate pe primăvară. Aici sunt nişte puncte de vedere în interiorul coaliţiei. Sigur că Guvernul ar putea să vină să forţeze adoptarea unei Hotărâri de Guvern, care să stabilească această dată, dar consider că găsirea unei soluţii printr-un consens este cea mai bună formulă, în aşa fel încât să putem avea alegeri şi în Bucureşti”, a declarat Bolojan, la Digi24.

”Cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanţă, inclusiv în Capitală”, a adăugat premierul.

Întrebat când ar prefera să fie aceste alegeri, premierul a răspuns: ”Cu cât se fac mai repede, cu atât mai bine. Asta ţine şi de spiritul legii, care spune că ne dă un anumit termen, pe de o parte, dar ţine şi de o realitate practică, provizoratele pe termen lung nu asigură performanţa. Nu e vorba de Primăria Generală, este valabil peste tot”, a mai afirmat Bolojan.

Termenul legal pentru alegeri, depășit

Nicușor Dan și-a depus demisia din funcția de primar al Capitalei începând cu data de 26 mai 2025, când a preluat oficial funcția de Președinte al României. El a condus ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București înainte de plecare, iar interimatul la Primăria Capitalei a fost preluat de viceprimarul PNL, Stelian Bujduveanu.

Conform Codului Administrativ, după primirea demisiei, prefectul Capitalei are 10 zile pentru a constata vacantarea funcției și pentru a cere Guvernului stabilirea datei pentru alegerile locale parțiale. Guvernul trebuie să organizeze aceste alegeri în termen de 90 de zile de la vacantare, ceea ce înseamnă că alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi trebuit organizate cel mai probabil la începutul toamnei 2025.

USR cere Guvernului alegeri în luna noiembrie și revenirea la locale în două tururi

USR cere Guvernului să stabilească cât mai curând o dată pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, subliniind că acest lucru nu este o obligație morală, ci o chestiune de lege și regulă, nu de calcule politice. Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a afirmat că așteaptă ca în următoarele ședințe de guvern stabilirea datei să fie una dintre primele decizii, după care se pot discuta strategiile politice.

„În primul rând, USR își dorește să respectăm legea. Iar legea prevede un termen în care trebuie organizate aceste alegeri. Nu este după placul politic al celor care se află la guvernare, ci este reglementat foarte clar. De aceea trebuie să mergem înainte. Eu sunt încrezător că în noiembrie vom avea aceste alegeri”, a declarat luna aceasta Dominic Fritz, președintele USR.

Formațiunea cere și alegeri în două tururi: „Dacă am avea alegeri în două tururi, toate aceste discuții tactice, politice, nu ar mai fi necesare. Tocmai de aceea poate este un moment bun să redeschidem și această discuție despre alegerile în două tururi pentru primari. Dar indiferent de asta, una e una, alta e alta. Dacă suntem într-o coaliție la nivel național, asta nu înseamnă că trebuie să suspendăm democrația la nivel local sau că trebuie să facem înțelegeri la masa verde”, a mai declarat președintele USR.

