Premierul Bolojan, după ce PSD i-a retras sprijinul politic: Vom continua să asigurăm guvernarea. Decizia PSD, complet greșită și iresponsabilă

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara, după ce PSD i-a retras sprijinul politic și i-a dat un ultimatum de trei zile pentru demisiona, că va continua să guverneze, în pofida deciziei „complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România”.

”Având în vedere responsabilitatea pe care o am şi o avem faţă de ţara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea ţării noastre, în aşa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru ţara noastră”, a spus premierul, la sediul PNL, înconjurat de liderii formațiunii.

Declarația prim-ministrului

”Am luat tact de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente, să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect faţă de cetăţenii ţării noastre”.

Toate deciziile care au fost luate, au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele: ”Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu laşitate de răspunderea deciziilor pe care le ai. Şi sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile şi nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiţie pentru a crea condiţii pentru dezvoltare pentru cetăţenii ţării noastre: să reducem lisipa, să facem un stat mai eficient, să susţinem investiţiile prin atragerea fondurilor europene şi să guvernăm corect şi cinstit pentru cetăţenii ţării noastre”.

Ce s-a întâmplat în aceste zile, practic arată că PSD nu este de acord cu aceste principii: ”În aceste condiţii, având în vedere responsabilitatea pe care o am şi o avem faţă de ţara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea ţării noastre, în aşa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru ţara noastră”.

Decia PSD ”este o decizie iresponsabilă ţinând cont şi de contextul internaţional, pentru că avem o suprapunere de crize care înseamnă că, pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de războiul din Golf şi avem problemele noastre de deficit”.

”Orice om de stat care se consideră responsabil în această perioadă caută să-şi întărească ţara şi economia şi nu să o slăbească, aşa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul. Şi tot ce au făcut în aceste zile, minţindu-şi electoratul, minţind cetăţenii noştri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu şi le-au asumat, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel şi nu în altul, nu face decât să descalifice această acţiune politică. Aşa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetăţenii ţării noastre, în aşa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării şi să facem ceea ce trebuie pentru România”.

Aproximativ 97,7% din social-democrați au votat luni, la Palatul Parlamentului, în cadrul referendumului intern intitulat Momentul Adevărului, retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. Votul marchează intrarea oficială într-o criză politică fără precedent și pe fondul unui context geo-strategic mai complicat decât ricând după 1989.

Potrivit votului, premierul Ilie Bolojan e somat să demisioneze în maximum 3 zile.

Ilie Bolojan, în şedinţa PNL (surse): PSD a încercat să îşi recupereze electoratul, se pare că nu a reuşit. Calculele politice din interior au legătură cu alegerile din 2028

Premierul Ilie Bolojan a declarat în şedinţa PNL de luni că PSD a încercat prin referendumul intern să îşi recupereze electoratul şi se pare că nu a reuşit, pentru că, din toate sondajele, PSD e sub 20%, conform unor surse din PNL citate de News.ro.

Calculele politice ale social-democraților au legătură cu anul electoral 2028.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor că în primele luni, coaliţia a funcţionat acceptabil.

Încercarea PSD de a evita răspunderea, ținând cont de termenele foarte strânse, în raport cu Comisia Europeană, legat de prelungirea sau blocarea finanţării pe fonduri europene, a dus la apariția tensiunilor, pe fondul sondajelor.

”Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puşi în situaţia să începem invers, lucru care a fost discutat în coaliţii, în şedinţe, acceptat de toată lumea. Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor, se crea treptat un profil de opoziţie a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie dar şi să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an”, a mai spus premierul.

Bolojan a arătat că atunci au apărut discuţiile. ”Cred că PSD a încercat să îşi recupereze electoratul. Se pare că nu a reuşit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%. Pare că această strategie nu a dat roade”, le-a mai spus el liberalilor.

”A fost un plan prin care PSD a încercat să fugă de răspundere”

”Erau frecvent situaţii în care la coaliţie decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit. Am zis hai să ne facem că nu vedem, e important să adoptăm proiectele pentru că nu poţi corecta un deficit decât cu două măsuri: creşteri venituri, scăderi cheltuieli. Au avut un comportament de amânare, obstrucţionare a lucrurilor care nu sunau bine”, a mai spus Bolojan.

Problemele s-au accentuat odată cu discutarea reformei administrației: ”În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creştere TVA, au fost luate de comun acord, după discuţii în coaliţie. Această strategie de a declara în aceste zile, aşa cum vedeţi, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat. Se pune întrebarea cum s-a ajuns la această decizie a PSD. A fost o cauză că au existat îngrijorări. Era inevitabil ca adoptând astfel de decizii, să nu apară costuri”, a mai spus Ilie Bolojan.

Deciziile PSD determinate de îngrijorarea privind alegerile din 2028

”Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne şi să acţioneze politic. Era evident că, cel puţin o astfel de poziţie era una care pentru mine, cel puţin, ca preşedinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 şi de a mai aduna voturi de la cetăţeni care să vadă în noi o speranţă de modernizare. În această perioadă de colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord uşor, altele destul de greu”, a spus el.

Bolojan a mai declarat că, în această perioadă, a fost în situaţia în care anumite decizii care au fost luate la nivel guvernamental au fost de natură a nu da satisfacţie unui partid sau altuia.

”Am acţionat ca un premier al României, al coaliţiei, nu al unui partid. Asta a însemnat să nu dau satisfacţie. Altfel, coaliţia ar fi ajuns la disoluţie şi tensiuni mai repede”, le-a spus Bolojan liderilor PNL.

