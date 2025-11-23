Premierul Bolojan: Cel târziu în primăvară vom avea lista proiectelor SAFE aprobate de Comisia Europeană / Guvernul o va trimite săptămâna viitoare, după aprobarea în CSAT

Guvernul va prezenta luni în Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) aplicația de finanțare SAFE, în valoare de 16,6 mld. de euro, aceasta urmând să fie transmisă Comisiei Europene după aprobare. România ar urma să afle cel târziu la sfârșitul primului trimestru din 2026 proiectele aprobate, a anunțat vineri premierul Ilie Bolojan.

”Astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare, în valoare de 16,6 mld euro din care 4,2 mld finanțări alocate pe infrastructură și peste 12 mld dotări pentru armată, MAI celelalte forțe din sistemul de apărare națională. (…)

Această aplicație de finanțare va fi pe ordinea de zi a CSAT de luni. După aprobare va fi comunicată săptămâna viitoare Comisiei Europene.

Estimăm că cel târziu la finalul primului trimestru anul viitor vom ști proiectele care vor fi finanțate prin acest program”, a precizat premierul.

El a precizat că din programul SAFE se vor finaliza capetele de autostradă din Moldova care nu mai aveau finanțare, respectiv Paşcani-Ungheni şi Paşcani-Siret.

Premierul a mai arătat că, în paralel, ”vom continua negocierile cu firmele care vor furniza aceste dotări pentru Armata României și cu țările cu care ar urma să facem achiziții comune.”

Depunerea aplicației are mai multe avantaje, a mai subliniat Ilie Bolojan.

”Asigură dotarea armatei și respectă obligațiile asumate față de NATO și SUA privind creșterea contribuției la bugetul de apărare.

Susține industria de apărare și integrează companiile românești private în lanțul valoric al industriei europene de apărare”, a spus premierul, precizând că obiectivul este ca 50% din ce se livrează să fie produs în România.

„De asemenea, ne ajută mult la scăderea deficitului, la controlul bugetar, având în vedere că acest credit este contractat de România la dobânzi care sunt la jumătate faţă de cele pe care le plătim azi şi, de asemenea, în condiţii avantajoase, cu o perioadă de graţie de 10 ani şi o rambursare de aproximativ 40 de ani”, a subliniat primul ministru.

***