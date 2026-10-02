Premierul Bolojan a fost audiat la DNA Iași în calitate de martor

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat vineri în calitate de martor la DNA Iași în dosarul în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

„Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate, pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a afirmat Dogioiu, potrivit Agerpres.



Fănel Bogos este acuzat de fapte de corupție după ce ar fi apelat la persoane din cercuri de influență, inclusiv de la nivelul administrației centrale, pentru a-l schimba din funcție pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.



Bogos este administratorul unei societăți din județul Vaslui din domeniul creșterii păsărilor. El a fost reținut în luna noiembrie 2025 de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iași, iar ulterior arestat preventiv. Din luna martie, omul de afaceri este plasat sub control judiciar.



În același dosar, alte trei persoane au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar două au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.



Printre acestea se află și fostul președinte al PNL Vaslui Mihai Barbu, care este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administrația centrală.



De asemenea, Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, este cercetată pentru trafic de influență în acest dosar.

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