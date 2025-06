Premierul ar putea fi desemnat marți sau miercuri; Ilie Bolojan, cel mai probabil, în rotativă cu PSD – Kelemen Hunor

Există șanse mari ca Ilie Bolojan să fie desemnat premier, dar cu înțelegerea ca el să fie înlocuit cu social – democrat, la jumătatea mandatului actualului legislativ, a declarat luni Kelemen Hunor. Într-un interviu acordat Digi24, liderul UDMR a explicat că, fie prin acord, sau tacit, cu amenințarea unei moțiuni de cenzură care să pice Cabinetul Ilie Bolojan, rotativa pe modelul Nicolae Ciucă – Marcel Ciolacu, se va face.

Reamintim că interimatul lui Cătălin Predoiu ca premier al României expiră pe 20 iunie 2025, la 45 de zile de la preluarea mandatului, pe 6 mai 2025, conform prevederilor constituționale care limitează perioada de interimat la cel mult 45 de zile.

Există și precedentul din timpul premierului Emil Boc, când, în 2009, interimatul a durat aproape 70 de zile, deși constituțional trebuia desemnat un nou interimar.

Pe de altă parte, România trebuie să trimită Comisiei Europene planul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, termenul limită fiind 30 iunie.

„Toată lumea are o așteptare foarte mare, că vine Ilie Bolojan. Dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuși e primul partid și de aici lucrurile s-au încurcat un pic: cine începe, ce perspectivă (are – n.red.). Dar dacă nu dai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii «de ce i-am ales pe ăștia dacă nu vor, dacă nu au curaj» și oricum va fi rotativă. Scriem, nu scriem pe hârtie, eu cred că, în acest moment, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani și jumătate în fruntea guvernului, fiindcă oamenii așteaptă un stat mai eficient, servicii mai bune și trebuie să punem statul la o cură de slăbire. Dacă aceste chestiuni se văd de la prima zi, atunci poate că noul guvern va avea o viață mai lungă. Dacă nu, atunci vine rotativa naturală, fără să ai scris pe hârtie”, a declarat Kelemen Hunor.

Ilie Bolojan va fi premierul care-și va asuma măsurile de austeritate necesare diminuării deficitului bugetar, iar, apoi, cel mai probabil PSD va prelua guvernarea, scrie Digi24.

Kelemen Hunor a prezentat și câteva dintre măsurile fiscal-bugetare ce vor fi adoptate, în opinia UDMR:

16% impozit pe dividende

cota unică 10% (nu impozit progresiv)

16% impozit pe profit

TVA 21% (și de 14% pentru mărfurile care au acum TVA redus, de 9%, cu excepția medicamentelor și alimentelor)

extinderea bazinului de impozitare la contribuțiilor de sănătate (CASS), prin eliminarea unor categorii scutite acum de la plata acestora

tăierea unor sporuri (precum sporul de calculator sau cel de confidențialitate)

Desemnarea premierului va debloca negocierile pentru pregătirea măsurilor

Ceea ce explică mulți dintre politicienii participanți la negocierea măsurilor de ajustare fiscală este că desemnarea premierului, prin acceptarea solicitării PSD de a exista o rocadă a premierilor, ar fi cea care poate debloca discuțiile de până acum, în cadrul cărora nu s-a convenit nimic, până acum.

Viitorul premier trebuie nominalizat „cât mai rapid”, întrucât „abia în acel moment” cu un leadership asumat al viitoarei coaliții de guvernare, pot fi reluate negocierile pe pachetul fiscal privind reducerea deficitului bugetar, a declarat luni și Cristian Ghinea, unul dintre reprezentanții USR prezenți la negocierile din grupul de politicieni ce discută la Cotroceni planul de măsuri fiscale.

„Menirea acestui grup de lucru era să treacă în revistă soluțiile care pot fi luate pe masă. Deciziile sunt luate de către lideri, de către președinte și mai ales de către viitorul prim-ministru. Părerea mea este că acesta trebuie să fie nominalizat cât mai rapid, neînsemnând că ăsta este finalul negocierilor, dar abia în acel moment, cu un leadership asumat al viitoarei coaliții la nivel de prim-ministru, pot fi reluate negocierile din punctul în care le-am lăsat”, a declarat Ghinea, luni, la Palatul Parlamentului, întrebat când estimează că vom putea avea un pachet fiscal.

În opinia acestuia, înainte de a aborda creșterile de taxe și impozite ar trebui stabilite toate reducerile de cheltuieli.

„Problema noastră este că trebuie sa clarificăm toate reducerile de cheltuieli, punct cu punct, în scris, înainte de a discuta despre creșteri de taxe. Ãsta a fost mandatul pe care l-am avut de la USR, pe care l-am impus în timpul negocierilor și de asta am supărat așa de multă lume (…). Asta este ce fac eu și cred că fac bine, pentru că, vedeți, nu am ajuns să agreăm creșterea de taxe înainte de a agrea reducerea de cheltuieli. De asta m-a trimis USR-ul acolo și asta am făcut în ultimele două săptămâni, având toate scenariile pe masă. Eu cred că vor mai continua și după desemnarea premierului, vor continua negocierile, pentru că, repet, distanța de viziune între partide este destul de mare”, a mai spus senatorul Cristian Ghinea.

Vasile Blaga: România trebuie să prezinte Comisiei un plan viabil de măsuri fiscale, altfel vom avea mari probleme

Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat, luni, că este nevoie de seriozitate, din partea partidelor, în negocierea noului guvern şi a măsurilor de reducere a deficitului bugetar, întrucât planul pe care România îl va prezenta Comisiei Europene trebuie să fie unul viabil, altfel vor exista „mari probleme”.

„Numai mâine nu este 20 iunie. Şi România trebuie să prezinte la Bruxelles un plan viabil. Altfel, vom avea mari probleme. Pe de altă parte, toate partidele care participă la negocieri ar trebui să fie un pic mai serioase. Acest fel de a da pe surse fel de fel de ştiri, care ulterior sunt negate, nu fac bine românilor, care oricum sunt cu nervii întinşi la maximum”, a declarat Vasile Blaga, luni.

****