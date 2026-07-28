Premierul Andy Burnham reafirmă sprijinul total al Marii Britanii pentru Ucraina și oferă Kievului tehnologie avansată de război electronic

Prim-ministrul britanic Andy Burnham (foto stânga) a avut luni, la Baza Navală Portsmouth, prima sa întâlnire cu președintele Volodimîr Zelenski (foto dreapta), promițând continuarea sprijinului militar și oferind Kievului acces la o nouă tehnologie britanică de război electronic, în timp ce liderul ucrainean se pregătește pentru discuții la nivel înalt la Washington, transmite Kyiv Post.

Zelenski a fost primul lider străin pe care Burnham l-a primit personal de la preluarea mandatului, pe 20 iulie — o alegere pe care noul prim-ministru a prezentat-o drept un semnal deliberat că sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina va continua în pofida schimbării conducerii.

„Sunteți primul lider pe care îl primesc personal de la preluarea mandatului, iar acest lucru nu este întâmplător”, i-a spus Burnham lui Zelenski. „Suntem alături de Ucraina în proporție de 100%. Eu sunt personal alături de dumneavoastră în proporție de 100%”, a adăugat el, promițând să respecte angajamentele existente ale Marii Britanii față de Kiev.

Cei doi lideri au purtat discuții la bordul portavionului HMS Queen Elizabeth, abordând proiecte comune privind dronele, producția de apărare și nevoia urgentă a Ucrainei de interceptoare suplimentare pentru rachete balistice, în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra orașelor și infrastructurii critice.

Zelenski a descris vizita drept un semnal important de sprijin și a declarat că relațiile dintre Ucraina și Marea Britanie sunt „mai puternice ca niciodată”.

Marea Britanie oferă Ucrainei tehnologie pentru construirea de bruiaje pentru drone

Unul dintre cele mai concrete rezultate ale întâlnirii a fost decizia Marii Britanii de a împărtăși proprietatea intelectuală din spatele noului său sistem de război electronic „Stone Cloak”, permițând Ucrainei să producă ea însăși această tehnologie la scară largă.

Zelenski speră să lanseze o nouă etapă în relațiile dintre Marea Britanie și Ucraina, axată pe producția comună de drone, schimbul de tehnologie și cooperarea în domeniul apărării.

Stone Cloak constă în dispozitive militare de bruiaj electronic, aproximativ de dimensiunea unei tablete. Atunci când sunt montate pe drone, aceste dispozitive afectează capacitatea sistemelor rusești de apărare antiaeriană de a urmări și ținti aeronavele în timpul zborului.

Mii de dispozitive de bruiaj Stone Cloak au fost deja furnizate forțelor ucrainene de Ministerul britanic al Apărării și au fost utilizate în condiții reale de luptă. Transferul proprietății intelectuale înseamnă că Ucraina nu va mai depinde exclusiv de livrările britanice și își va putea extinde producția prin propria industrie de apărare.

„Stone Cloak reprezintă tot ce este mai bun în inovația britanică dezvoltată pe plan intern și a fost testat pe linia frontului. Va fi esențial pentru protejarea securității ambelor noastre țări”, a declarat Burnham.

Tehnologia a fost dezvoltată în cadrul cooperării tot mai strânse în domeniul apărării, prevăzută de Parteneriatul pe 100 de ani dintre Marea Britanie și Ucraina. Marea Britanie intenționează, de asemenea, să integreze tehnologia Stone Cloak în propria generație următoare de arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv în cadrul Proiectului Brakestop, un program destinat dezvoltării unei rachete de croazieră mai ieftine.

Pentru Ucraina, acordul reflectă o schimbare mai amplă în cooperarea cu partenerii occidentali — de la primirea de arme finite la obținerea tehnologiei, a drepturilor de producție și a expertizei necesare pentru fabricarea sistemelor pe plan intern.

Zelenski a confirmat după discuții că cele două țări au abordat extinderea producției comune din domeniul apărării, în special în ceea ce privește dronele și alte tehnologii militare. Burnham a declarat, de asemenea, că discuțiile au inclus nevoia Ucrainei de mai multe interceptoare capabile să distrugă rachetele balistice rusești.

Cei doi lideri s-au întâlnit și cu peste 200 de militari și marinari ucraineni care au petrecut trei săptămâni în Marea Britanie participând la exercițiul Sea Breeze, axat pe securitatea maritimă și pregătirile pentru viitoare operațiuni de deminare în Marea Neagră.

Cinci nave ucrainene de contracarare a minelor — Melitopol, Mariupol, Henichesk, Cherkasy și Chernihiv — sunt în prezent staționate la Portsmouth și se preconizează că vor rămâne acolo până la sfârșitul războiului, înainte de a putea participa la operațiuni de eliminare a minelor din apele ucrainene.

Zelenski se îndreaptă spre Washington

Întâlnirea de la Portsmouth a avut loc imediat înaintea unei alte opriri diplomatice importante pentru Zelenski.

Președintele ucrainean este așteptat marți la Washington, unde urmează să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump, în timp ce Kievul caută sprijin american suplimentar pentru apărarea sa antiaeriană și relansarea eforturilor diplomatice menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia.

Vizita va depăși însă cadrul Casei Albe.

Toți cei 100 de membri ai Senatului SUA au fost invitați să se întâlnească marți seara cu Zelenski, în timpul vizitei sale la Washington.

Senatul este așteptat să înceapă votul chiar de marți asupra legislației privind sancțiunile împotriva Rusiei, promovată de regretatul senator republican Lindsey Graham. Legislația urmărește reducerea veniturilor pe care Moscova le obține din exporturile de energie și a rămas blocată în Congres timp de aproximativ un an.

Legiuitorii au redus între timp prevederea privind tarifele din proiectul legislativ, de la nivelul propus anterior de 500% la 100%, ca parte a eforturilor de a obține un sprijin mai larg în Congres.

Zelenski călătorește, de asemenea, la Washington pentru a participa la funeraliile lui Graham. Senatorul republican s-a numărat printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei din Congres și a pledat în mod repetat pentru exercitarea unei presiuni economice mai puternice asupra Rusiei.

Al cincilea prim-ministru britanic, același angajament față de Ucraina

Burnham este al cincilea prim-ministru britanic care lucrează cu Zelenski de când Rusia și-a lansat invazia la scară largă, în februarie 2022 — după Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak și Keir Starmer.

Întâlnirea sa cu Zelenski a avut loc la doar o săptămână după ce Burnham a ajuns la Downing Street 10 și la mai puțin de două săptămâni după ce Starmer a vizitat Kievul, în ultimele zile ale mandatului său de prim-ministru.

Această tranziție rapidă a conferit o importanță deosebită alegerii lui Burnham privind primul său vizitator străin. Primindu-l pe Zelenski înaintea oricărui alt lider internațional și anunțând imediat un nou acord privind tehnologia de apărare, noul guvern a încercat să demonstreze că politica Marii Britanii față de Ucraina va rezista schimbării politice de la Downing Street.

„Marea Britanie este alături de Ucraina, umăr la umăr, iar sprijinul nostru rămâne neclintit”, a declarat Burnham. „Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea noastră și nu vom da înapoi până când nu vom obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina.”

Marea Britanie afirmă că sprijinul său total pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse la scară largă a ajuns la 25 de miliarde de lire sterline (33,2 miliarde de dolari), inclusiv 16 miliarde de lire sterline (21,3 miliarde de dolari) sub formă de asistență militară și 5,6 miliarde de lire sterline (7,4 miliarde de dolari) sub formă de ajutor nemilitar. Londra s-a angajat, de asemenea, să ofere anual 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde de dolari), atât timp cât va fi necesar.

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