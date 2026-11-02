Trecerea la impozitul pe profit a majorității microîntreprinderilor a inversat în ultimii ani sursele de venit ale statului: cele din impozitarea capitalului le depășesc pe cele din impozitarea salariilor

Numărul contribuabililor plătitori de impozit pe profit a crescut de la 111.193 în trimestrul al doilea din 2019 la 860.554 în T2 2026, în timp ce numărul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a scăzut de la 749.473 la 257.129, potrivit datelor ANAF.

Evoluția s-a produs în contextul unor modificări succesive ale legislației fiscale, care au redus plafonul de venituri pentru aplicarea regimului micro și au schimbat condițiile de eligibilitate și cotele de impozitare.

Trecerea de la impozitul pe venit al majorității microîntreprinderilor și politicile fiscale din ultimii ani au avut un impact semnificativ: în 2025 statul a încasat dublu ca impozit pe profit față de 2021, și a pierdut doar circa 1,2 miliarde din impozitul pe venit.

Și s-a mai produs un fenomen: impozitele pe profitul companiilor, adică pe capital, le depășesc pe cele pe veniturile din salarii.

Evoluția a survenit pe fondul amplelor modificări ale legislației de impozitare.

Datele de mai jos se referă T2 și provin din buletinele statistice fiscale întocmite de ANAF.

În perioada pre-pandemică, numărul microîntreprinderilor a crescut, în timp ce categoria contribuabililor plătitori de impozit pe profit a rămas relativ stabilă. Începând din 2023, tendința s-a inversat puternic, iar în 2026 numărul plătitorilor de impozit pe profit a ajuns de peste trei ori mai mare decât cel al contribuabililor care aplicau regimul micro.

Astfel, prin OG 16/2022 a fost redus plafonul de venituri pentru regimul micro de la un milion de euro la 500.000 de euro. Ca urmare, numărul plătitorilor de impozit pe profit s-a triplat, în vreme ce numărul plătitorilor de impozit pe venitul microîntreprinderilor a scăzut cu peste 40%.

În 2024, modificările introduse prin Legea 296/2023 și OUG 115/2023 au diferențiat cotele de impozitare pentru microîntreprinderi — 1% sau 3%, în funcție de venituri și de domeniul de activitate — și au înăsprit condițiile de încadrare. Numărul plătitorilor de impozit pe profit a crescut cu 28,6% la 681.792, iar cel al microîntreprinderilor a scăzut cu 22,9% la 409.381.

Restrângerea a continuat în 2025, când plafonul pentru aplicarea regimului micro a fost redus la 250.000 de euro. În acel an, numărul contribuabililor care plăteau impozit pe profit a ajuns la 779.113, în creștere cu 14,3%, în timp ce numărul microîntreprinderilor a scăzut cu 20,5% la 325.419.

Pentru 2026, plafonul a fost redus la 100.000 de euro, iar cota de impozitare a microîntreprinderilor a fost stabilită la 1%. În același timp, impozitul pe dividende a crescut de la 10% la 16%. Datele ANAF din primul semestru indică 860.554 de plătitori de impozit pe profit, în creștere cu 10,5% și 257.129 de microîntreprinderi, în scădere cu 21%.

Pe ansamblul perioadei 2019-2026, datele surprind inversarea raportului dintre cele două categorii fiscale: de la aproape 7 microîntreprinderi pentru fiecare plătitor de impozit pe profit în 2019, la peste 3 plătitori de impozit pe profit pentru fiecare contribuabil din regimul micro în 2026.

Impact asupra încasărilor bugetare: plus 20 mld. la impozitul pe profit, minus 1,2 miliarde la impozitul pe venit. Veniturile din impozitarea capitalului au întrecut pe cele din impozitarea muncii

Schimbarea structurii contribuabililor în funcție de tipul de impozit plătit se confirmă și la nivelul încasărilor bugetare.

Dacă în 2021 ANAF încasa aproximativ 21 miliarde de lei din impozitul pe profit, în 2025 suma depășește 40,9 miliarde de lei. În doar cinci ani, veniturile din impozitul pe profit s-au majorat cu peste 150%.

Pe de altă parte, încasările din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor au crescut până în 2022, când au atins aproape 3,75 miliarde de lei, după care au intrat pe un trend descendent. În 2025 s-au situat la 2,6 mld. de lei, în scădere cu 23,1%, cel mai redus nivel din anul pandemiei, 2020, potrivit datelor comunicat de ANAF la solicitarea CursDeGuvernare.ro .

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