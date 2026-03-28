Proiect pentru interpretarea la distanţă a investigaţiilor imagistice – Trei tipuri de situații reglementate – ministrul Sănătății spune că nu va fi afectată acuratețea diagnosticului

Investigațiile imagistice vor putea fi interpretate la distanță, adică diagnosticul va putea fi pus de un specialist care nu este în clinica sau spitalul unde se efectuează radiologiile sau tomografiile, conform unui Ordin de ministru pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătății.

Scopul introducerii teleradiologiei este extinderea accesului la astfel de servicii printr-o soluție ce suplinește lipsa specialiștilor în unitățile cu aparatură, dar fără personal calificat suficient. „În multe unități medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat. Iar rezultatul îl știm: întârzieri, liste de așteptare, pacienți nevoiți să meargă în alte orașe”, explică ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale”.

Proiectul reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice, cu câteva noutăți în premieră pentru România:

Eliminarea obligației de prezență fizică permanentă a medicului radiolog poate facilita menținerea funcționalității furnizorilor de servicii imagistice și asigurarea continuității accesului pacienților.

Activitatea poate fi desfășurată cu respectarea normelor de securitate radiologică și a standardelor de calitate, interpretarea investigațiilor fiind realizată de medicul radiolog, inclusiv prin utilizarea sistemelor de teleradiologie.

Administrarea substanțelor de contrast presupune reacții adverse, inclusiv severe, dar cu incidență redusă. Gestionarea acestora poate fi asigurată de personal medical certificat BLS/ALS, cu respectarea procedurilor operaționale, dotărilor de urgență și a comunicării permanente cu radiologul responsabil.

Cele trei tipuri de situații reglementate prin proiect

Investigațiile imagistice fără administrare de substanță de contrast pot fi desfășurate fără prezența fizică a medicului radiolog la sediul beneficiarului (spital, clinică etc.) în condițiile prezentelor norme.

Investigațiile imagistice cu administrare de substanță de contrast pot fi desfășurate fără prezența fizică a medicului radiolog la sediul spitalului sau clinicii numai cu respectarea unor condiții obligatorii, precum desemnarea unui medic cu competență în acordarea primului ajutor, responsabil pentru intervenția în situații de urgență medicală, inclusiv în cazul reacțiilor adverse la administrarea substanței de contrast.

Procedurile intervenționale imagistice, precum și examinările diagnostice radioscopice, precum tranzit baritat și irigografie, se desfășoară exclusiv în prezența fizică a medicului radiolog.

Avantajele

Permite utilizarea teleradiologiei la scară reală

Reduce timpul de interpretare a investigațiilor imagistice

Crește accesul pacienților la diagnostic, inclusiv în zonele unde accesul este limitat

Folosirea mai eficientă a echipamentelor deja existente

Conectarea serviciilor medicale într-un sistem digital integrat

