Premieră / Evacuare din motive medicale de pe Staţia Spaţială Internaţională

Un astronaut bolnav a fost readus joi dimineaţă pe Pământ, împreună cu cei trei colegi ai săi de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), în prima evacuare medicală pe care NASA o face de pe ISS.

Capsula Dragon Endeavour a amerizat în largul coastei Californiei după ce se desprinsese de staţia spaţială şi îşi începuse coborârea de pe orbită miercuri, la ora 22:20 GMT (joi, 00:20, ora României).

NASA nu a furnizat detalii despre membrul echipajului bolnav sau despre natura problemei medicale, dar a declarat că acesta se află într-o stare stabilă, relatează News.ro.

Prima dată când o misiune ISS se întrerupe din motive medicale

Planul de a-i aduce pe toţi cei patru membri ai echipajului Crew-11 acasă cu câteva săptămâni înainte de termen a fost anunţat pe 8 ianuarie, administratorul NASA, Jared Isaacman, declarând că unul dintre astronauţi se confruntă cu o „afecţiune medicală gravă” care necesită îngrijiri medicale imediate la sol.

Este pentru prima dată când NASA întrerupe misiunea unui echipaj ISS din cauza unei urgenţe medicale.

Oficialii NASA nu au spus care dintre cei patru membri ai echipajului are probleme medicale şi nici nu au descris natura acestora, invocând motive de confidenţialitate.

Echipajul este format din astronauţii americani Zena Cardman, 38 de ani, şi Mike Fincke, 58 de ani, astronautul japonez Kimiya Yui, 55 de ani, şi cosmonautul rus Oleg Platonov, 39 de ani. Aceştia au ajuns la staţia spaţială după o lansare pe orbită din Florida în luna august.

Fincke, un colonel în rezervă al Forţelor Aeriene, care era comandantul desemnat al staţiei, şi Cardman, un astronaut începător şi geobiolog desemnat inginer de zbor, aveau programată săptămâna trecută o ieşire în spaţiu de peste şase ore pentru a instala echipamente în exteriorul staţiei. Ieşirea în spaţiu a fost anulată pe 7 ianuarie din cauza a ceea ce NASA a caracterizat atunci ca fiind o „problemă medicală” a unui astronaut.

NASA: Toți membrii echipajului sunt stabili, sub îngrijire

James Polk, directorul medical al NASA, a declarat ulterior că urgenţa medicală nu a implicat „o accidentare survenită în timpul operaţiunilor”.

Într-o postare pe Instagram de acum câteva zile, Fincke, care încheie cea de-a cincea misiune spaţială din cariera sa la NASA, a scris că cei patru membri ai echipajului Crew-11 „sunt toţi bine”, adăugând: „Toţi cei de la bord sunt stabili şi bine îngrijiţi”.

„A fost o decizie deliberată pentru a permite efectuarea evaluărilor medicale corespunzătoare la sol, unde există întreaga gamă de capacităţi de diagnosticare. Este decizia corectă, chiar dacă este puţin amară”, a scris Fincke.

Crew-12, a 12-a misiune regulată de rotaţie a echipajului de pe ISS asigurată de compania SpaceX, urmează să fie lansată la mijlocul lunii februarie cu încă patru astronauţi. Între timp, staţia spaţială rămâne ocupată de astronautul NASA Christopher Williams şi de doi cosmonauţi care au zburat către ISS la bordul unei nave spaţiale ruseşti Soiuz în noiembrie.

