Premieră după decenii: de la 1 ianuarie s-a oprit total gazul rusesc spre UE prin Ucraina. Efecte pe state și alternative de alimentare

Gazul rusesc a încetat să mai circule către statele UE prin Ucraina de la 1 ianuarie, marcând sfârșitul unui acord care a funcționat decenii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a justificat decizia de a nu mai permite tranzitul gazului rusesc spunând că țara sa nu va permite Rusiei „să câștige miliarde suplimentare din sângele nostru”.

Decizia Kiev este susținută de Polonia, guvernul polonez a declarând că limitarea impusă Gazprom este „o altă victorie” împotriva Moscovei.

Rusia poate încă trimite gaz în Ungaria, Turcia și Serbia prin conducta TurkStream, prin Marea Neagră.

Ce însemnă pentru Europa oprirea tranzitului prin Ucraina

Expirarea acordului de tranzit al gazelor era de mult anticipată, dând timp țărilor europene să se pregătească. Nu este de așteptat să aibă un efect substanțial asupra prețurilor la gaz, deoarece există aprovizionări alternative disponibile.

Moscova a fost cea care a redus livrările de gaz către Europa după invadarea Ucrainei în 2022, mărind facturile la energie și forțând multe guverne să lanseze pachete de urgență pentru a ajuta întreprinderile și cetățenii în dificultate. Ca răspuns, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene și-au redus dependența de gazul rusesc și au căutat aprovizionare alternative.

În 2021, Rusia a furnizat mai mult de 40% din gazul importat consumat în Uniunea Europeană, dar acesta a scăzut drastic în cei trei ani de la începutul războiului din Ucraina. Cota Rusiei în importurile europene de gaz a scăzut la mai puțin de 15% anul trecut, potrivit Uniunii Europene.

Conducta prin Ucraina a reprezentat doar aproximativ 5% din importurile de gaze ale Europei anul trecut.

Ce pierde Ucraina, ce pierde Rusia

Potrivit calculelor Bruegel, sfârșitul tranzitului ucrainean ar putea accelera decuplarea UE de gazele rusești și ar implica, de asemenea, o pierdere de 6,5 miliarde dolari americani anual pentru Rusia, cu excepția cazului în care aceasta poate redirecționa aceste fluxuri către alte conducte sau terminale de GNL (importul de LNG rusesc nu este restricționat).

Ucraina pierde taxe echivalente cu aproximativ 0,5% din PIB din încheierea contractului de tranzit. Mai mult, infrastructura de gaze a Ucrainei, care până acum este în mare parte neavariată, ar putea deveni o țintă militară dacă gazul rusesc nu mai este în conductele Ucrainei.

Incertitudini legate de prețurile gazelor

Decizia de stopare a fluxului de gaze rusești prin Ucraina ar putea să exercite o presiune mai mare asupra unui sector aflat deja sub presiune. Piețele europene de gaze naturale au fost foarte agitate, cu prețurile de referință crescând cu peste 50% în ultimul an, deși rămân cu mult sub maximele atinse imediat după invazia rusă.

Ceea ce îi preocupă pe cei care urmăresc piața nu este atât faptul că țările vor rămâne fără gaz, ci faptul că aprovizionarea acestora cu combustibil va fi mai complexă și mai costisitoare. Prețurile gazelor naturale în Europa sunt de aproximativ patru ori mai mari decât cele din Statele Unite.

„Impactul real pe care îl văd este că va costa mai mult pentru a obține o aprovizionare alternativă cu gaz în țări precum Slovacia, Austria și Republica Cehă”, afirmă Natasha Fielding, șeful departamentului de prețuri a gazului european la Argus Media, citată de New York Times.

Cele mai ”afectate” state

Comisia Europeană a spus că UE s-a pregătit pentru schimbare și majoritatea statelor ar putea face față. Chiar și așa, Ungaria, Austria și Slovacia critică decizia Ucrainei și spun că economiile lor vor fi afectate.

Problema Ungariei și a Austriei este una politică, nu economică. Ungaria primește în continuare gaz rusesc prin TurkStream, iar guvernul austriac a anunțat miercuri că s-a pregătit în avans și a găsit furnizori în afara Rusiei.

De altfel, OMV, compania energetică austriacă, a declarat luna trecută că și-a reziliat contractele cu Gazprom și că este „bine poziționată” cu surse alternative.

Premierul Slovaciei, Robert Fico, este cel mai vocal împotriva Ucrainei pe chestiunea gazelor. El amenințase că va întrerupe aprovizionarea cu energie electrică, ca represalii împotriva Ucrainei, dacă nu va prelungi acordul de tranzit al gazelor.

Totuși, ministrul Economiei din Slovacia a declarat marți că țara nu se va confrunta cu lipsa gazelor.

Probleme reale are doar R. Moldova

Moldova, care se învecinează și cu Ucraina, este probabil cea mai afectată țară europeană. În decembrie, a declarat stare de urgență pe fondul temerilor că încetarea livrărilor de gaz rusesc prin Ucraina ar putea pune în pericol principala sa sursă de energie electrică: o centrală electrică alimentată cu gaz în regiunea separatistă, susținută de Rusia, Transnistria.

Oficialii au declarat în această săptămână că electricitatea din România ar trebui să permită Republicii Moldova să evite o criză energetică.

Compania energetică din regiunea separatistă le-a spus clienților săi miercuri că va înceta furnizarea de gaz pentru încălzire caselor private din orașe, sate și orașe. Compania va furniza gaz pentru gătit „până când presiunea din rețea scade la un nivel critic”, a spus într-un comunicat postat pe Telegram.

Ce soluții are Europa să suplinească gazele rusești

În primul rând, terminalele GNL din Polonia, Germania, Lituania, Italia, Croația și Grecia, noi unități plutitoare de regazificare de stocare în Germania și Italia.

În al doilea rând, există suficientă infrastructură pentru operatorii de sisteme de transport pentru a transporta din europa Centrală gaze de schimb în Austria, Ungaria și Slovacia. De exemplu, Cehia susține că are suficientă capacitate de rețea de gaz pentru a sprijini alte țări și pentru a atenua potențialele perturbări în cazul în care fluxurile de gaze prin Ucraina încetează.

În al treilea rând, capacitatea de stocare este în acest moment plină 95%. Austria are suficient gaz stocat pentru a-și acoperi întreaga cerere internă de gaze pentru toată iarna. În plus, decizia Germaniei de a nu percepe o taxă mare de stocare a gazelor pe tranzit ar ajuta la evitarea unei creșteri semnificative a prețurilor regionale la gaze în cazul unei întreruperi complete a gazului rusesc.

