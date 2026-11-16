Premiera de la Shenzhen: prima întâlnire Trump-Putin-Xi – Agenda summitului pentru SUA. Casa Albă dă asigurări că subiectul Ucraina nu va fi abordat

Agenda summitului trilateral dintre președinții Statelor Unite ale Americii, Chinei și Rusiei, programat pentru 19 noiembrie, în marja reuniunii APEC din Shenzhen, va fi concentrată pe reducerea arsenalelor nucleare și pe situația din Iran, potrivit unei prezentări de background realizate pentru jurnaliști de oficiali ai Consiliului Național de Securitate al Casei Albe și de către secretarul adjunct de presă Olivia Wales.

Aceștia au detaliat agenda reuniunii Donald Trump – Xi Jinping – Vladimir Putin, dar au oferit și detalii suplimentare despre subiectele ce vor fi abordate în contextul vizitei din Asia a președintelui SUA, pentru summiturile anuale ASEAN și APEC.

Liderii statelor din Asia de Sud-Est se reunesc în perioada 15-17 noiembrie la Manila, în Filipine, pentru summitul ASEAN, unde discuțiile vor viza comerțul, securitatea și situația pieței internaționale a petrolului. Donald Trump e așteptat să participe și el marți, iar agenda sa ar putea include o întâlnire cu partenerii din grupul „Quad”, format din India, Japonia și Australia – grupul „Quad” e o alianță care dorește să contrabalanseze influența Chinei în regiune.

Potrivit oficialilor de rang înalt de la Casa Albă, războiul din Ucraina nu figurează printre subiectele pe care președintele american intenționează să le abordeze. Asta nu înseamnă că subiectul nu ar putea fi ridicat de către președintele Rusiei Vladimir Putin, având în vedere negocierile recente de la Abu Dhabi și vizita emisarilor lui Trump la Kremlin de joi.

De notat că reuniunea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin va fi prima întâlnire trilaterală la nivel de lideri între cele trei puteri nucleare și va fi prima astfel de reuniune între liderii marilor puteri mondiale de la conferința de la Yalta (1945), în care s-au împărțit sferele de influență în Europa.

Analiștii avertizează că, în contextul în care SUA sunt în proces de revizuire a posturii sale militare din Europa, cel mai negativ scenariu ar fi un angajament al SUA de acomodare a intereselor Rusiei.

„Această întâlnire ar putea deschide calea unei împărțiri a Europei de Est pentru a satisface interesele Rusiei. Acesta este scenariul cel mai pesimist și, probabil, unul puțin probabil”, afirmă Jonathan A. Czin, analist la Brookings Institution, într-o analiză publicată pe site-ul institutului.

În orice caz, secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că discuțiile se vor concentra, „printre alte subiecte”, asupra reducerii numărului de arme nucleare la nivel mondial.

Presa americană notează însă că oficialii americani au încercat să tempereze așteptările privind obținerea unor rezultate concrete.

„Nu ne așteptăm să ajungem la vreun acord”, a declarat unul din oficialii Casei Albe, citat de presa americană. El a descris reuniunea drept un punct de plecare pentru negocieri privind controlul armamentelor.

„Aș caracteriza această întâlnire drept prima conversație, cu siguranță la nivelul liderilor acestor țări, despre modul în care putem proceda pentru a reduce numărul armelor nucleare, având în vedere că aceste trei țări dețin cele mai mari arsenale”, a explicat oficialul.

Washingtonul cere Chinei să intre în negocierile privind controlul armamentelor – China va cere SUA să mențină stabilitatea strategică în relația bilaterală, inclusiv în privința Taiwanului

Administrația americană consideră că Beijingul trebuie să își asume un rol mai important în negocierile internaționale privind dezarmarea nucleară, în condițiile în care China deține arsenalul nuclear cu cea mai rapidă creștere din lume.

Un oficial american a criticat caracterul „opac” al programului nuclear chinez și refuzul Beijingului de a participa până acum la negocierile privind controlul armamentelor. Washingtonul suspectează că autoritățile chineze urmăresc să ajungă la paritate nucleară cu Statele Unite și Rusia înainte de a accepta limitări ale arsenalului său.

„Credem că a venit momentul ca China să se așeze la masa adulților și să poarte discuții mature despre chestiuni serioase. Nu pot pur și simplu să-și ia mingea și să plece acasă”, a declarat oficialul american, citat de presa din SUA.

Discuțiile au loc după expirarea, în februarie 2026, a tratatului New START, ultimul acord major de control al armamentelor nucleare dintre Washington și Moscova.

Unul din oficialii americani a adăugat că președintele SUA va discuta despre Iran cu Xi și Putin, dar nu intenționează să aducă în discuție Ucraina.

Relațiile comerciale SUA–China și restricțiile asupra tehnologiilor avansate

Separat de reuniunea trilaterală, Trump și Xi vor analiza stadiul implementării acordurilor comerciale dintre Statele Unite și China, înainte de expirarea, în ianuarie 2027, a armistițiului comercial dintre cele două economii.

Un oficial american a descris întâlnirea drept una de evaluare a respectării angajamentelor existente și a precizat că nu este așteptat un anunț privind un nou acord.

Washingtonul continuă să fie nemulțumit de ritmul în care Beijingul permite exporturile de pământuri rare și produse derivate, materiale esențiale pentru industria tehnologică, energetică și de apărare.

„Deși primim pământuri rare și produse derivate din China, nu le primim în ritmul și la nivelul la care ne-am dori. Vrem să-i determinăm pe omologii noștri chinezi să se concentreze asupra respectării acestor angajamente”, a declarat oficialul.

Administrația americană nu intenționează, în schimb, să negocieze cu Beijingul eventualele noi restricții la exportul de semiconductori avansați. La Washington există inițiative pentru închiderea portițelor prin care companiile chineze obțin acces la cipuri performante, prin contrabandă sau utilizare de la distanță.

„Nu negociem controalele americane la export. Acestea sunt chestiuni de securitate națională, pe care le elaborăm în cadrul administrației și prin procesul de coordonare între agențiile guvernamentale”, a afirmat oficialul.

De asemenea, au precizat oficialii Casei Albe, Trump nu intenționează să abordeze în discuțiile cu Xi scandalul din jurul NVIDIA și rolul spioanei chineze Alice Huang în evenimentele care au dus la demisia directorului general Jensen Huang. Oficialii americani au motivat că investigațiile aflate în desfășurare în SUA reprezintă chestiuni de securitate națională.

Casa Albă a confirmat și participarea lui Elon Musk în delegația președintelui american aferentă vizitei în Asia.

În ceea ce privește Coreea de Nord, oficialii americani au precizat că „nu există absolut niciun plan pentru angajarea unor discuții” cu Phenianul.

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