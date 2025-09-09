cursdeguvernare

marți

9 septembrie, 2025

Stiri

Premierul a avertizat că sistemul de pensii va intra în colaps, odată cu retragerea din activitate a decrețeilor, dacă nu crește vârsta de pensionare; precizările Guvernului – executivul nu discută „în acest moment” subiectul

Când se egalizează vârsta de pensionare
De Vladimir Ionescu

9 septembrie, 2025

România trebuie să crească vârsta de pensionare la toate categoriile, inclusiv pentru pensiile speciale, pentru a evita colapsul sistemului în următorii 5 – 10 ani, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni seara, luni, la TVR Info. Odată cu ieșirea la pensie a generațiilor numeroase, actuala structură nu va mai fi sustenabilă și a subliniat că „nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a avertizat premierul. Marți dimineața, după un val de reacții dure pe rețelele sociale, biroul de comunicare al Guvernului a transmis că executivul nu ia în considerare, „în acest moment”, o eventuală creștere a vârstei standard de pensionare peste 65 de ani.

Dacă nu va creşte vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge „într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii”, peste cinci sau zece ani, a mai explicat Ilie Bolojan:

„Gândiţi-vă că generaţiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieşi la pensie peste zece ani, iar în spate vin generaţii de 200.000, şi, practic, dacă nu creştem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Şi trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”.

Guvernul nu are în vedere și nu discută „în acest moment” subiectul


”Guvernul nu are în vedere şi nu discută în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare”, a transmis, marţi, Guvernul.

Potrivit oficialilor Executivului, ”în interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârstă de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la elimnarea excepţiilor de la vârstă standard”.

Problema sustenabilității sistemelor de pensii din întreaga lume a devenit o temă importantă de analiză pentru guvernele naționale, iar în Europa, multe state au majorat vârsta de pensionare la 67 de ani, acesta fiind considerat pragul următor ce se va generaliza.

(Citește și: Execuția bugetară, înainte de intrarea în vigoare a primelor măsuri fiscale: Ajustarea va trage în jos deficitul pe acest an, dar Marea Corecție începe din 2026)

****


