Ședința coaliției – Premierul a refuzat formarea unui grup de lucru pentru modificarea pensiilor magistraților – Kelemen Hunor propune reducerea cu 10% a numărului de parlamentari

Lista problemelor pe care partidele coaliției de guvernare nu reușesc să ajungă la consens crește – în ședința de marți a liderilor celor patru formațiuni, premierul a respins propunerea PSD de a se constitui un grup de lucru care să elaboreze rapid un nou proiect de reformă a pensiilor magistraților. Ilie Bolojan insistă ca modificările să fie făcute în Guvern, conform unor surse News.ro.

Premierul Ilie Bolojan vrea să iniţieze discuţii, de la Guvern în vederea asumării unui nou proiect, ceea ce ar duce la depăşirea termenului limită de 28 noiembrie, fixat de Comisia Europeană pentru adoptarea legii.

Comisarul european pe economie, Valdis Dombrovskis, ar fi transmis că în niciun caz Comisia Europeanu nu acceptă o prelungire a termenului pentru jalonul privind pensiile magistraţilor, conform unor surse.

”În acest moment, Coaliţia pierde timp. Avem un deadline care e data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este ca, până vine motivarea din partea CCR, să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid şi data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată”, a declarat Sorin Grindeanu, luni.

România riscă să piardă 231 de mil. euro din PNRR pentru neîndeplinirea Jalonului 215

Reforma pensiilor speciale face parte din Jalonul 215 din PNRR, care, dacă nu este îndeplinit, duce la suspendarea unor fonduri europene de circa 231 de milioane de euro destinate României.

Ceea ce s-a și întâmplat.

Comisia a suspendat fondurile, tocmai din cauza pensiilor magistraților, a explicat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, iar banii nu vor fi deblocați până nu se sunt realizate modificările de reducere a cuantumului și creștere a vârstei de retragere din activitate a judecătorilor și procurorilor

Ministrul Pîslaru a acuzat CSM că face declarații „grave și false”, susținând că afirmația Consiliului referitoare la îndeplinirea jalonului încă din 2023 este inacceptabilă și contrazice realitatea confirmată de Comisia Europeană.

CSM insistă, însă, că reforma pensiilor speciale a fost evaluată pozitiv de Comisia Europeană prin Legea nr. 282/2023 și a comunicat că această reformă a fost îndeplinită, dar recunoaște că problemele au apărut ulterior ca urmare a deciziei CCR privind modificările. CSM susține că legea pensiilor magistraților nu are legătură cu cerințele Comisiei Europene, contrazicând astfel guvernul.

Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%

În coaliție s-a discutat marți și reducerea numărului de parlamentari, propunere înaintată în ședință de președintele UDMR, Kelemen Hunor, care dorește o diminuare cu 10%, conform unor surse Digi24.

Reamintim că Referendumul din 2009, organizat la cererea fostului președinte Traian Băsescu, se referea la 300 de parlamentari, ceea ce ar însemna o tăiere mai consistentă a deputaților și senatorilor decât 10% din 464, numărul actual.

Sursele Digi 24 susțin că noua variantă ar putea să se bucure de sprijinul tuturor partidelor de la guvernare și să treacă, însă o decizie definitivă va fi luată săptămânile viitoare.

Promisiunea unui Parlament cu doar 300 de aleși, la mai bine de 15 ani după referendumul care cerea un Legislativ mai suplu, a fost reluată după ce Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, să susțină legea depusă de USR în acest sens, în luna mai.

Subiectul a fost deschis în coaliție ca o formă de șantaj la adresa PSD, iar UDMR ar fi amenințat cu ieșirea de la guvernare pentru că, în actuala formă, proiectul USR le-ar diminua considerabil numărul mandatelor.

