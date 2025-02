Premierul Ciolacu a prezentat facturile despre care spune că dovedesc plata sa către Nordis pentru călătoriile cu vioanele de lux

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat miercuri două facturi despre care spune că ar fi fost emise de Nordis Travel pe numele său pentru zboruri cu avioane private de lux, fiecare în valoare de 1.500 de dolari.

El nu a a explicat însă despre ce zboruri este vorba, dar G4Media a scris că prim-ministrul ar fi efectuat următoarele zboruri, ambele din 2022:

unul cu destinația Nisa, la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco

un zbor la Madrid (împreună cu Sorina Stan Docuz)

Documentele prezentate de Marcel Ciolacu:

O factură emisă de Nordis Travel în 1 martie 2022 și chitanța aferentă cu suma de 7.500 de lei

O factură emisă de Nordis Travel în 20 mai 2022 cu suma de 7.500 de lei

”M-ar fi afectat în mod direct în cazul în care aş fi încălcat legea, în cazul în care aş fi ştiut că proprietarii de la Nordis fac parte dintr-un grup infracţional, în momentul în care aş fi ştiut sau aş fi contribuit la acest grup infracţional, pe care nu l-am făcut şi ştiţi foarte bine acest lucru. Mai mult, singurul lucru, la sesizarea dumneavoastră, unde am avut anumite bănuieli, a fost în ceea ce priveşte actele promovate şi avizate prin Comisia Juridică, de către doamna Laura Vicol”, a declarat premierul, miercuri, citat de News.ro.

”Nu există nicio lege care să fi favorizat vreo companie, nu doar Nordis, orice altă companie sau vreo lege sau vreun amendament care ar fi dus la o favorizare în zona economiei”, a mai spus premierul, întrebat dacă Laura Vicol, fost deputat PSD, soția acționarului principal al Nordis (Vladimir Ciorbă), a fost alegere bună la conducerea Comisiei juridice a camerei inferioare a Parlamentului.

Avocata Laura Vicol a ocupat această poziție importantă în procesul de legiferare, până la izbucnirea scandalului Nordis, în toamna anului trecut.

Reamintim că în Dosarul Nordis procurorii au calculat un prejudiciu de peste 70 de milioane de euro și datorii de aproximativ 150 de milioane de euro. Au depus plângeri sute de clienți care au plătite cel puțin parțial apartamentele pe care doreau să le achiziționeze în imobilele construite de Nordis, dar nu au ajuns să beneficieze de acestea, întrucât compania a încheiat în mai multe cazuri documente de vânzare cu mai mulți clienți pentru același apartament.

Ce spun procurorii despre jet-urile Nordis, făcute pe banii clienților înșelați

Procurorii DIICOT susţin că Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere plătite din banii oamenilor păgubiţi de compania Nordis.

În referatul trimis în instanţă de DIICOT, procurorii susţin că membrii reţelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.

„Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanţă penală sub aspectul infracţiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic şi în dispreţ faţă de clienţi, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicaţiile oferite clienţilor, faţă de nerespectarea termenelor de construcţie şi livrarea unităţilor locative, dificultăţi financiare, scumpirea materialelor de construcţii. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziţii zboruri (comerciale şi private) în valoare de nu mai puţin de 1.511.208 euro şi 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro şi 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societăţii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienţilor”, spun anchetatorii.

Pentru zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării -, Nordis a cheltuit ilegal 1,5 miliaone de euro, conform Agerpres.

De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape cinci milioane de euro.

Nordis Travel, în schema devoalată de DIICOT

În concret, Nordis Management achiziţiona servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziţiona servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.

„Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât şi elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinaţiile, datele şi persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanţe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soţilor Ciorbă Vladimir şi Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinaţiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinaţii care rezultă din documentaţia pusă la dispoziţie de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis”, explică procurorii.

Costurile pentru achiziţia unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, aşa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple.

Pentru zborul cu ruta Bucureşti – Mykonos – Bucureşti, din perioada 18 – 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (…) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL.

Schema Nordis

Schema Nordis a fost dezvăluită în presă în octombrie 2024, când publicația Recorder a arătat cu Nordis SA a încasat în avans sume uriașe de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor.

În unele cazuri, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane.

Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, deputată PSD și președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, până când a izbucnit scandalul.

Gruparea infracțională funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar, conform procurorilor DIICOT:

Liderii grupului au creat mai multe societăți comerciale pentru a atrage clienți prin proiecte imobiliare fictive.

Sumele de bani obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare – estimate la peste 195 de milioane de euro – au fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar.

„Metodele folosite de grupare includ inducerea în eroare a clienților, vânzarea repetată a acelorași imobile către diferite persoane, recompartimentarea clădirilor pentru a ascunde fraudele și evitarea plății taxelor către stat. Fondurile ilegale au fost „spălate” prin operațiuni fictive și transferate către conturile suspecților”, a explicat DIICOT într-unul dintre comunicatele transmise pe acest subiect.

În această schemă au fost implicați și notari, avocați și consultanți, care au ajutat la întocmirea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare suspecte.

Ioana Băsescu și fosta deputată PSD Andreea Cosma, notarii acuzați în schema Nordis

Printre cei acuzați în dosar se află și notărițele Ioana Băsescu (fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu) și Andreea Cosma (fostă deputată PSD).

Ambele au fost condamnate inițial în dosare penale de corupție, dar au scăpat ulterior, grație prescripție sau a unor hotărâri surprinzătoare ale instanțelor.

Investigatorii cazului spun că în schema Nordis au fost implicați și notari, avocați și consultanți, care au ajutat la întocmirea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare suspecte.

Probele colectate în 65 de percheziții

Procurorii au efectuat luni 65 de percheziţii în acest dosar, în România şi Principatul Monaco (63 în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova).

În urma acestora, au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), dar și numeroase telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum şi alte obiecte ce reprezintă pentru procurori „mijloace de probă”.

Premierul Ciolacu și ministrul Sorin Grindeanu, în private jet-urile Nordis

G4Media a publicat, în noiembrie 2024, documente ce demonstrau lideri PSD, inclusiv premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de companie din grupul Nordis, împreună cu fii lor.

Aceștia au negat inițial astfel de călătorii, iar ulterior au susținut că și-au plătit singuri biletele, fără a prezenta dovezi.

Ce au declarat cei doi membri ai Guvernului, luni, după perchezițiile din dosar

Premierul Marcel Ciolacu, întrebat despre audierea soților Vladimir Ciorbă și a fost deputate PSD La ura Vicol: ”Foarte bine, înseamnă că Justiția își face treaba. (…) N-am mai comunicat de peste doi ani de zile (cu Laura Vicol – n.red.)”.

Premierul a fost întrebat dacă ştia când zbura cu avioanele Nordis că este vorba de un grup infracţional organizat.

„Vă daţi seama că nu”, a răspuns premierul.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Oriunde am fost, eu mi-am plătit. Aceste lucruri mă fac să fiu cât se poate de relaxat din acest punct de vedere. N-am mers pe banii nimănui, ca să închidă acest subiect, n-am mers pe banii nimănui, iar în momentul în care am fost undeva, nu era nimeni anchetat. (…) Eu n-am cunoscut această familie înainte de a veni în Parlament. Eu n-am cunoscut-o pe Laura Vicol înainte de 2020. (…) Erau niște evenimente la care am mers împreună cu fiul meu și am plătit aceste lucruri, împreună cu fiul meu la acele evenimente sportive, nu vacanțe. S-au stat, cred că 2 zile în acea … bun, poți să o numești minivacanță.”

****