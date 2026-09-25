Premierul Bolojan, întâlnire cu experții Standard & Poor’s, înaintea evaluării din 2 octombrie. Mesaj despre viitorul guvern: „Sunt optimist că vor continua linia politicilor de reducere a deficitului”

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu experții agenției de rating Standard & Poor’s aflați în vizită în România, șeful guvernului transmițând ulterior că, în cadrul întrevederii, au fost analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României, care se înscrie pe traiectoria echilibrării și stabilizării finanțelor publice.

„Premierul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a agenției internaționale de rating financiar Standard & Poor’s, aflată la București în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru. În cadrul întrevederii au fost analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României, care se înscrie pe traiectoria echilibrării și stabilizării finanțelor publice, având în vedere că, în primele șapte luni ale anului 2026, deficitul bugetar a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar execuția bugetară confirmă această direcție”, a transmis Guvernul, într-un comunicat.

La întrevederea cu experții agenției internaționale de rating au mai participat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei de stat și Ionuț Dumitru, consilierul premierului.

Agențiile de rating se așteaptă ca orice nou guvern cu puteri depline să continue politicile de consolidare fiscală. Evaluarea S&P va fi publicată pe 2 octombrie

Premierul a mai transmis că este „optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar”.

„Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi. Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Dacă menținem linia politicilor actualului guvern – și pentru sănătatea economiei este important să o menținem – putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

De asemenea, șeful executivului a subliniat că ajustarea bugetară trebuie să fie susținută de schimbări care produc efecte în timp: o administrație mai eficientă, companii de stat reformate, cheltuieli publice mai bine prioritizate și investiții care generează creștere economică. Un exemplu este chiar sectorul companiilor de stat, unde îmbunătățirea activității, reducerea subvențiilor de la buget și creșterea profitabilității trebuie să rămână priorități.

Premierul a arătat că, pentru menținerea credibilității externe a României, inclusiv în rândul investitorilor, este esențială și continuarea reformelor asumate de actualul guvern.

„Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

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