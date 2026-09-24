SUA și China au convenit să prelungească armistițiul comercial până în ianuarie. Agenda summitului Trump-Xi

Statele Unite și China au convenit să prelungească până la 10 ianuarie „armistițiul comercial” stabilit prin așa-numitul „Acord de la Busan”, a declarat miercuri seară secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit Reuters. Prelungirea armistițiului va oferi mai mult timp celor două țări pentru a lucra la un acord economic mai amplu.

Bessent a făcut anunțul după o întâlnire, la Washington, cu vicepremierul chinez He Lifeng, înaintea summitului dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Xi a fost întâmpinat, miercuri seară, de președintele american la aterizarea la baza aeriană Andrews.

„Am convenit astăzi că vom prelungi ceea ce numim Acordul de la Busan”, a declarat Bessent într-un interviu pentru Fox News, precizând că înțelegerea, care urma inițial să expire la 10 noiembrie, va fi extinsă până la 10 ianuarie.

Armistițiul, convenit anul trecut la o întâlnire Trump-Xi desfășurată la Busan, în Coreea de Sud, a redus tarifele vamale care crescuseră puternic într-o perioadă de măsuri comerciale reciproce. China a acceptat, de asemenea, să relaxeze restricțiile privind magneții din pământuri rare și alte minerale critice.

Bessent declarase anterior, miercuri, că Washingtonul este deschis fie prelungirii înțelegerii existente, fie negocierii unui acord comercial mai amplu propus de Beijing.

Prelungirea vine în contextul în care cele două părți continuă discuțiile privind comerțul, inteligența artificială și mineralele critice înaintea summitului Trump-Xi de joi.

Xi face apel la cooperare

Președintele chinez Xi Jinping a făcut apel la cooperare cu Washingtonul, au relatat mass-media de stat din Beijing, la câteva ore după ce a fost primit miercuri seara în capitala americană de către omologul său american.

„Cele două țări ale noastre ar trebui să fie partenere, nu rivale”, a declarat Xi într-o notă publicată de agenția oficială de presă Xinhua, adăugând că „populațiile chineză și americană se bucură de mult timp de relații prietenoase, iar interesele noastre sunt strâns legate”.

Discuțiile liderilor și delegațiilor vor viza comerțul, concurența tehnologică – în special în domeniul inteligenței artificiale – și sprijinul acordat de Beijing Iranului.

Preşedintele chinez a mai declarat că se bucură „de ideea de a avea discuţii aprofundate cu preşedintele Trump cu privire la problemele majore care privesc relaţiile noastre bilaterale şi situaţia mondială”, a relatat Xinhua, potrivit News.ro.

Cele două țări ar trebui „să colaboreze pentru a promova o relație stabilă, având cooperarea ca pilon principal, o concurență în limite rezonabile, divergențe gestionabile și perspective pașnice. (…) Cred că, prin eforturile comune ale ambelor părți, această vizită va avea rezultate fructuoase, va îmbunătăți bunăstarea celor două popoare ale noastre și va aduce o nouă speranță pentru pacea mondială”, a declarat Xi.

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