marți

10 martie, 2026

Concurența analizează tranzacția prin care Otokar Otomotiv intenționează preluarea Automecanica SA

De Vladimir Ionescu

10 martie, 2026

Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Turcia, intenționează să preia Automecanica SA.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliu, după o evaluarea efectuată în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal și emiterea unei decizii în termenele prevăzute de lege, menționează un comunicat al acestei autorități.

Otokar produce autobuze și camioane ușoare în segmentul vehiculelor comerciale, precum și o varietate de vehicule blindate tactice cu roți și șenile și sisteme de turele pentru industria de apărare.


Automecanica SA desfășoară activități comerciale și de producție, lucrând în parteneriat sau în asociere cu branduri europene de top din domeniul auto.

Otokar a semnat anul trecut un acord de joint venture (JV) cu una dintre cele mai importante companii de apărare din România, Automecanica S.A., pentru a produce local, în România, aceste vehicule blindate, contribuind astfel la dezvoltarea capabilităților de apărare ale țării.

Termenii tranzacției:

  • „Suma de 5 milioane de euro a fost achitată la semnarea Memorandumului de Înțelegere, iar sumele rămase urmează să fie plătite la finalizarea tranzacției, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni. (…) De asemenea, se preconizează că tranzacția va fi supusă ajustărilor standard de finalizare, inclusiv datoria netă și capitalul de lucru, iar suma finală va fi determinată la momentul închiderii tranzacției”, conform notificării transmise Bursei de la Istanbul.

  • Otokar va plăti 85 de milioane de euro pentru 96,77% din acțiunile Automecanica.

Otokar este o companie a holdingului turc Koç, care deține și Ford Otosan, de la Craiova. Compania asamblează modelele Ford Puma, Transit Courier și Tourneo Courier și este un joint-venture cu părți egale între holdingul turc și americanii de la Ford.

Reamintim că în acționariatul Automecanica SA Mediaș anul trecut erau acționari Andrei Scobioală Automatica SKB Property SRL (48,3841%), în care acționar unic figura Sergei Glinka, care are legături cu mai mulți milionari ruși, inclusiv Iskander Makhmudov, aflat pe lista oligarhilor ruși sancționați internațional de către Trezoreria SUA.

Automecanica SA nu trebuie confundată cu Automecanica SRL, partea rămasă de platforma Mediaș, preluată anul trecut de Rheinmetall, care a înființat Rheinmetall Automecanica SRL, pentru a produce vehicule de luptă Lynx destinate infanteriei.

(Citește și: Investigație / Blindatele Armatei Române (NATO) vor fi asamblate de… Rusia)

****


