Preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către compania UMB Steel, aprobată de Concurență

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care compania UMB Steel intenţionează să preia activele care aparţin ArcelorMittal Hunedoara.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, menționează un comunicat al instituţiei.

Reamintim că ArcelorMittal a confirmat la 17 octombrie 2025 decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere şi profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură.

Producţia s-a oprit pe 5 septembrie 2025, după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte dificile.

Compania a oferit angajaţilor un pachet îmbunătăţit de plecări voluntare pentru angajaţii cu contracte pe termen nedeterminat, precum şi plăţi compensatorii unui anumit grup de angajaţi cu contracte pe termen limitat şi îşi menţine angajamentul de a sprijini toţi angajaţii pe parcursul acestei tranziţii, se sublinia într-un comunicat al societăţii.

Prețul fără TVA al tranzacției, stabilit în decembrie: 12,5 mil. euro

La sfârșitul anului trecut, cele două companii au semnat acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale pentru un preţ total de 12,5 milioane euro, plus TVA, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti.

„Având in vedere: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 17.10.2025 privind oprirea permanentă a activităţii de producţie; Lipsa perspectivelor de redresare a situaţiei Societăţii pe baza datelor disponibile, necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru limitarea pierderilor generate de menţinerea activelor, precum şi necesitatea generării de venituri pentru achitarea datoriilor societăţii; Oferta primită de Societate din partea UMB Steel S.R.L. privind achiziţionarea rapidă a activelor societăţii; Faptul că Oferta UMB, în ansamblul său, din perspectiva preţului, a perimetrului tranzacţiei (transferul integral al activelor deţinute de Societate şi al obligaţiilor şi răspunderilor de mediu aferente), a intenţiei de a cumpăra activele „aşa cum sunt, acolo unde sunt” (…), precum şi a disponibilităţii cumpărătorului de a finaliza rapid tranzacţia, este apreciată ca răspunzând în mod adecvat intereselor actuale ale Societăţii, prin Hotărârea nr. 14/29.12.2025, Consiliul de Administraţie al Societăţii, a aprobat încheierea cu UMB Steel (…) a unui acord de principiu (Term Sheet) privind vânzarea tuturor activelor (bunuri mobile şi imobile) deţinute în proprietate de societate la data vânzării, pentru un preţ total de vânzare de 12.500.000 euro + TVA”, se menţionează în raport.

La aceeaşi dată, 29.12.2025, acordul a fost semnat de ArcelorMittal Hunedoara şi UMB Steel SRL. Tranzacţia de Vânzare vizată prin acord acoperă toate activele corporale deţinute în proprietate de Societate la data vânzării şi situate în perimetrul amplasamentului industrial al societăţii, constând în toate echipamentele de producţie şi instalaţiile industriale, materiale şi stocuri, toate terenurile şi clădirile situate pe amplasamentul industrial (inclusiv halda de zgură), împreună cu toate accesoriile şi dependinţele acestora; toate terenurile deţinute în proprietate de societate la data vânzării.

Totodată, tranzacţia va implica şi preluarea de către cumpărător a tuturor obligaţiilor şi răspunderilor de mediu (inclusiv măsurile de remediere aferente) asociate activelor vândute, activităţilor desfăşurate anterior pe Amplasamentul Industrial şi haldei de zgură.

Raportul precizează că tranzacţia nu va implica un transfer al salariaţilor societăţii către cumpărător, având in vedere că aceasta nu implică transferul unei unităţi economice funcţionale, activitatea de producţie fiind stopată, iar raporturile societăţii cu salariaţii aferenţi fiind încetate ca urmare a implementării Schemei de Plecări Voluntare (salariaţii rămaşi fiind, in principal, alocaţi activităţilor de natură administrativă).

