Ministerul Transporturilor vrea să preia integral compania Aeroporturi București: Directorii au primit mandat să inițieze o tranzacție de peste 1 mld. lei cu Fondul Proprietatea / În jurul intenției Ministerului există suspiciuni de trading pe bază de informații privilegiate

Reprezentanții statului român în adunarea generală a acționarilor de la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care operează cele două aeroporturi ale Capitalei, au votat vineri să aprobe intenția Ministerului Transporturilor de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni de 20% deținut de Fondul Proprietatea (FP), se arată într-un raport al FP transmis Bursei de Valori București.

Franklin Templeton International Services, administratorul Fondului Proprietatea, a informat piața că acționarii CNAB s-au reunit vineri la a doua convocare, după ce ședința de joi nu a întrunit cvorumul, în lipsa reprezentanților statului. Compania Națională Aeroporturi București este deținută în proporție de 80% de stat prin Ministerul Transporturilor, aflat sub controlul politic al PSD.

Deținerea de 20% a FP în Aeroporturi București echivalează cu 52,7% din activul net al Fondului Proprietatea, care în noiembrie anul trecut era evaluat la 2,02 miliarde de lei, potrivit raportărilor de la BVB. Asta înseamnă că pachetul FP ar fi evaluat la peste 1 miliard de lei, bani pe care Ministerul Transporturilor ar fi dispus să îi plătească Fondului Proprietatea pentru exit-ul Fondului din structura de acționariat și conducere.

Ministerul Transporturilor merge înainte cu ideea răscumpărării – La valoarea justă, i-ar plăti Fondului peste 1 miliard de lei. Ministrul Transporturilor vorbea despre preluări la ”preț de inventar” și profit prin listarea ulterioară

Conform notei supuse aprobării, Ministerul a dat undă verde ”mandatării conducerii executive a CNAB (Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti) pentru a iniţia ”demersurile prealabile tranzacţiei de cumpărare a pachetului minoritar de acţiuni deţinut de FP”, precum şi ”demarării unei proceduri de achiziţie a serviciilor de consultanţă financiară şi asistenţă juridică pentru structurarea tranzacţiei, evaluarea participaţiei, asistenţa la negociere, finalizarea documentelor juridice pentru realizarea tranzacţiei”.

Consiliul de Administraţie al Aeroporturi Bucureşti decisese convocarea acţionarilor în data de 3 decembrie a anului trecut. Totodată, la finele lunii noiembrie 2025, ministerul respinsese, în adunarea acţionarilor companiei, punctul inclus pe ordinea de zi la solicitarea Fondului Proprietatea privind reluarea procesului de selecţie a auditorului financiar, în sarcina căruia intra şi pregătirea listării companiei la Bursa de Valori Bucureşti.

De notat că Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a vorbit în noiembrie despre faptul că nu ia în calcul vânzări de participații ale statului, în speță fiind deținerea statului în compania ce administrează Portul Constanța. Din contră, afirma ministru, ar fi dorit ca Guvernul să achiziționeze participația de 20% pe care o are Fondul Poprietatea.

Ministrul a afirmat că tranzacția cu FP ar putea fi făcută la ”preț de inventar”, urmată de listare, ceea ce ar produce ”un profit de 1,5-2 miliarde de lei”.

”Fondul Proprietatea are 20% din Portul Constanța. La fel cum are și din aeroport. Fondul Proprietatea are niște probleme acum, au fost preluaţi cumva fără acceptul lor – nu contează. Ce aș face eu astăzi? Aș cumpăra acțiunile de la Fondul Proprietatea, (…) la prețul lor de inventar. Văd mult mai viabil să merg la Fondul Proprietatea, să cumpăr eu, ca stat, cei 20% la preț de inventar, iar dacă doresc să listez apoi 10%, acestea mi-ar aduce un profit de 1,5-2 miliarde lei”, a declarat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Suspiciuni de trading pe bază de informații privilegiate la Bursă: Informația privind răscumpărarea pachetului minoritar deținut de Fondul Proprietatea la Aeroporturi București a fost ținută ascunsă timp de 3 zile – vreme în care acțiunea FP a crescut cu 7%, pe tranzacții mari

Amintim că în jurul acestei intenții de răscumpărare a Ministerului Transporturilor s-a creat o situație ciudată în jurul Fondului Proprietatea, unde investitori de pe piața de capital au suspiciuni de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate. Inclusiv ASF a început o investigație în acest caz, potrivit ziarului Bursa.

Amintim că Consiliul de administrație al Aeroporturi București (CNAB), companie de stat controlată de Ministerul Transporturilor ce operează aeroporturile Băneasa și Otopeni, și-a convocat acționarii în data de 8 ianuarie pentru a aproba o propunere de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni (20%) deținut de Fondul Proprietatea.

Decizia Consiliului de Administrație al CNAB a fost adoptată oficial, după cum reiese inclusiv din antetul documentului în seara zilei de miercuri, 3 decembrie – semnată digital la 20:35 de președintele CA al CNAB Eduard Bachide, care este din mai 2022 și secretar de stat al PSD în Ministerului Apărării Naționale și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului în MApN.

Decizia șefilor CNAB a fost semnată pe 3 decembrie, seara – Acțiunile FP deja crescuse, în aceeași zi, pe tranzacții de 10 ori mai mari ca volumul mediu din luna noiembrie

Însă decizia CA de convocare a fost comunicată pe site-ul Bursei, de către administratorul Fondului Proprietatea Franklin Templeton, abia peste două zile, în 5 decembrie, la ora 17:13, cu 47 de minute înainte de încheierea săptămânii de tranzacționare.

În intervalul lipsă de 2 zile, prețul acțiunii FP a crescut cu 5%, pe ordine mari, cu cele mai mari achiziții de acțiuni FP la nivel susținut din acest an. Doar în ședința bursieră din data de 3 decembrie, adică înainte de semnarea deciziei de convocare de către președintele CA Eduard Bachide, s-au cumpărat peste 30,45 milioane de acțiuni, cu o valoare a tranzacțiilor de 15,18 milioane de lei. În plus, volumul mediu tranzacționat în cele 20 de ședințe bursiere din luna noiembrie a fost de 3,7 milioane de acțiuni, de aproape 10 ori mai puțin ca numărul acțiunilor FP care au fost tranzacționate în ședința din 3 decembrie.

Adăugând la aprecierea generală ședința de miercuri, 3 decembrie – când, cel mai probabil, s-a pus în scris decizia Consiliului de administrație al CNAB și când volumele tranzacționate au fost cele mai mari – creșterea acțiunii FP s-a extins la 6,9%. Aceasta a continuat în săptămâna 8-12 decembrie, pe volume mai mici.

De menţionat că, în raportarea către BVB, administratorul FP, Franklin Templeton, a precizat că a fost anunţat despre convocarea acţionarilor Aeroporturi Bucureşti în data de 5 decembrie, fără să fi fost consultat în prealabil de către reprezentanţii societăţii cu privire la o potenţială tranzacţie a pachetului de acţiuni deţinut de fond.

