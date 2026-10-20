Prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei într-un contract pentru albume turistice pentru promovarea României

Ministrul interimar Irineu Darău a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA), după ce Corpul de Control a descoperit că 40.605 albume de promovare turistică, în valoare de peste 1,4 milioane de lei, nu au mai ajuns în depozitele instituției, deși statul achitase integral contractul.

Albumele, dedicate Cimitirului Vesel din Săpânța, ar fi comercializate în continuare online, la 60 de lei bucata, potrivit unei postări publicate de ministru.

Contractul a fost încheiat în 2006 de Autoritatea Națională pentru Turism și prevedea achiziția a 75.000 de albume bilingve, pentru suma totală de 2.625.000 de lei. În depozitele instituției au ajuns însă doar 34.395 de exemplare, restul de 40.605 rămânând la firma care le-a tipărit.

„Statul a achitat integral factura, dar în depozitele instituției au ajuns doar 34.395 de exemplare”, a scris Irineu Darău.

Potrivit ministrului, situația nu a fost clarificată nici după 20 de ani, iar firma producătoare a intrat între timp în procedură de insolvență sau faliment. Corpul de Control a constatat că albumele sunt oferite în continuare spre vânzare pe internet, la prețul de 60 de lei pe exemplar.

Verificările au identificat și probleme mai ample privind gestionarea materialelor de promovare turistică achiziționate din bani publici. În 2017, Curtea de Conturi constatase existența unor stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă, în valoare de peste patru milioane de lei, reprezentând sute de mii de hărți, broșuri și albume.

Măsurile dispuse de Curtea de Conturi trebuiau implementate până în ianuarie 2018, însă, potrivit ministrului, acestea erau încă neîndeplinite în octombrie 2026. Între timp, unele materiale s-au degradat, evidențele de inventar au rămas incomplete, iar stocuri depozitate în subsolul unui imobil au fost grav afectate de infiltrații de apă în ianuarie anul acesta.

Darău a atribuit o parte dintre probleme reorganizărilor repetate ale structurilor responsabile de turism, care ar fi îngreunat transferul documentat al bunurilor și responsabilităților între instituții.

„O reorganizare de minister nu poate fi o scuză pentru pierderea evidenței banilor și bunurilor publice. Iar constatările Curții de Conturi nu pot rămâne ani întregi fără măsuri concrete”, a transmis ministrul.

Pe lângă sesizarea DNA, Irineu Darău a anunțat stabilirea unor termene pentru finalizarea inventarierii, corectarea evidențelor contabile și introducerea unor proceduri de predare-primire a bunurilor.

DNA urmează să cerceteze faptele sesizate și să stabilească eventualele responsabilități. Sesizarea nu echivalează cu o constatare definitivă a existenței unor infracțiuni.

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