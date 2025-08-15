Președintele SUA: ”Dacă va fi o întâlnire proastă se va încheia foarte repede”. Ultimele semnale înaintea Summitului Trump-Putin din Alaska

Summitul Donald Trump – Vladimir Putin din Anchorage, Alaska urmează să aibă loc în această seară, la ora 22:30 ora României, iar programarea unei conferințe de presă după discuția bilaterală a președinților, în care cei doi lideri vor fi acompaniați doar de către traducători, oferă speranțe analiștilor că se va ajunge la un acord de încetare a focului.

Președintele american s-a angajat în fața oficialilor europeni și ucraineni să încerce să obțină un armistițiu în Ucraina și să nu facă concesii teritoriale fără implicarea deplină a Kievului. Promisiunea lui Trump, dezvăluită de Emmanuel Macron, pare să fi liniștit o parte dintre liderii care îi adresaseră un apel colectiv președintelui american, reamintindu-i că are datoria de a proteja suveranitatea Ucrainei – și securitatea europeană – în cadrul negocierilor din Alaska.

Deși rușii au transmis că Ucraina va fi „subiectul central” al summitului, Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta și despre cooperarea comercială și economică bilaterală. După summit, liderul de la Casa Albă îl va informa pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și pe liderii europeni în legătură cu concluziile reuniunii din Alaska.

Trump: Putin e gata să facă o înțelegere

Conform The Guardian, președintele american a declarat înaintea summitului că este de părere că Vladimir Putin este gata să facă o înțelegere cu privire la războiul din Ucraina. Trump a dat de înțeles că există o șansă de 75% ca întâlnirea din Alaska să fie una care să ducă la armistițiu, președintele SUA spunând că amenințarea cu sancțiuni economice dure l-au făcut pe Putin să incline spre încheierea războiului.

Donald Trump a declarat joi că nu se va lăsa tras pe sfoară de Putin: „Eu sunt președintele, iar el nu o să se joace cu mine. (…) Îmi voi da seama în primele 5 minute dacă vom avea o întâlnire bună sau una proastă. Și dacă va fi o întâlnire proastă, se va încheia foarte repede, iar dacă va fi una bună, vom ajunge să obținem pacea într-un viitor destul de apropiat”, a spus Trump.

El a adăugat că o a doua întâlnire – încă neconfirmată – între el, Putin și Zelenski va fi cea mai decisivă.

„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, pentru că aceea va fi întâlnirea în care se va încheia un acord. Și nu vreau să folosesc termenul «împărțire» (a teritoriilor), dar, știți, într-o anumită măsură, nu este un termen rău, ok?”, a declarat Trump la Fox News Radio, conform The Guardian, referindu-se la posibilitatea ca Zelenski să fie nevoit să accepte „schimburi de teritorii” – în practică, cedarea către Rusia a unor teritorii ucrainene, posibil chiar a unor zone care nu au fost capturate de Moscova.

Unii lideri europeni ar putea lua parte la o întâlnire ulterioară, care l-ar include și pe Zelenski, a propus Trump

Ulterior în cursul zilei de joi, Donald Trump a sugerat că o a doua întâlnire trilaterală ar putea avea loc rapid – și posibil tot în Alaska. La aceasta ar putea să participe inclusiv lideri europeni, a spus Donald Trump, cel mai probabil în condițiile în care Rusia insistă ca pentru o încetare a focului să primească o ridicare (parțială) a sancțiunilor.

„Mâine, tot ce vreau să fac este să pregătesc terenul pentru următoarea întâlnire, care ar trebui să aibă loc în curând. Aș vrea să văd această întâlnire chiar având loc, poate în Alaska”, a spus el.

Orice astfel de întâlnire trilaterală, cu Zelenski, ar reprezenta un pas înapoi din partea lui Putin, întrucât acesta refuză să-l recunoască pe Volodimir Zelenski drept liderul legitim al Ucrainei.

Donald Trump a recunoscut că nu este sigur dacă se poate obține imediat un armistițiu, dar și-a exprimat interesul de a media un acord de pace. Despre Putin, el a spus: „Cred că acum este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom vedea”.

Volodimir Zelenski se va confrunta cu o alegere dificilă dacă Putin respinge solicitarea Ucrainei pentru un armistițiu complet de 30 de zile și oferă doar o pauză parțială a luptelor, mai ales dacă Donald Trump consideră că o întâlnire în trei ar trebui să aibă loc indiferent de armistițiu.

Marco Rubio spune că e nevoie de garanții de securitate pentru Ucraina

La rândul său, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat joi că schimbările de pe câmpul de luptă ar putea îngreuna obținerea păcii.

„Pentru a ajunge la pace, cred că toți recunoaștem că va trebui să existe o discuție despre garanțiile de securitate”, a declarat el.

Donald Trump a respins anterior acordarea unor astfel de garanții, dar este posibil ca garanții europene de securitate să fie convenite.

Rubio a spus că Donald Trump a vorbit la telefon cu Putin de patru ori și „a considerat că este important să-i vorbească acum față în față, să-l privească în ochi și să stabilească ce este posibil și ce nu este posibil”.

Președintele american i-a dat la mijlocul lunii iulie un ultimatum de 50 de zile lui Vladimir Putin, scurtat în debut de august la doar 10 zile, Rusia riscând sancțiuni dure și posibila blocare a vânzărilor de petrol către țări ca India sau China, prin tarife secundare.

Ucraina a doborât 63 de drone rusești înaintea summitului din Alaska

În ciuda summitului, forțele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri. Conform informațiilor transmise de forțele aeriene ucrainene pe contul lor de Telegram, doborârea dronelor a fost realizată de aviație și de unități mobile de război electronic și de foc.

Cele 63 de drone lansate în estul și nordul Ucrainei erau sisteme de atac, inclusiv modelul Shahed de fabricație iraniană, precum și alte tipuri. Comunicatul militar a informat, de asemenea, că Rusia a folosit două rachete balistice și un total de 97 de drone, astfel încât s-a înregistrat impactul a 34 de drone în 13 puncte de pe teritoriul țării.

Merz îl îndeamnă pe Putin să trateze cu seriozitate discuțiile cu Donald Trump din Alaska

În același timp, cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri serioase cu președintele american Donald Trump la reuniunea care va avea loc vineri, în Alaska, a informat agenția germană dpa, preluată de Agerpres.

”Ne așteptăm ca președintele Putin să ia în serios oferta de discuții a președintelui Trump și să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiții prealabile după întâlnirea din Alaska”, a declarat cancelarul Germaniei într-un comunicat publicat vineri.

La peste trei ani după invazia Rusiei în Ucraina, care a încălcat dreptul internațional, Moscova are acum oportunitatea de a conveni o încetare a focului și de a încheia ostilitățile, a mai afirmat Friedrich Merz.

Donald Trump ar putea face ”un pas semnificativ spre pace” la negocierile din Alaska, iar cancelarul Merz a subliniat că Ucraina trebuie să participe la orice întâlnire ulterioară reuniunii celor doi președinți.

”Trebuie să se ajungă acolo la un acord privind o încetare a focului”, a spus șeful guvernului german, adăugând că chestiunile teritoriale pot fi decise numai cu consimțământul părții ucrainene. Referindu-se la ideea unui posibil schimb teritorial avansată de Donald Trump, cancelarul german a spus că va rămâne în contact cu președintele american pe această temă.

Lavrov: Rusia intră în discuțiile cu SUA cu o poziție ”clară și ușor de înțeles”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuțiile cu Statele Unite cu o poziție ”clară și ușor de înțeles”, mai informează dpa.

Terenul pentru întâlnirea de vineri dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump a fost în mare parte pregătit în timpul vizitei la Moscova a emisarului american Steve Witkoff de săptămâna trecută, a mai declarat șeful diplomației ruse, exprimându-și speranța să se continue ceea ce a calificat drept o ”conversație utilă”.

În declarații pentru postul de televiziune de stat Rusia-24, Lavrov a adăugat: ”’Știm că avem argumente, o poziție clară și ușor de înțeles. Le vom prezenta”. Conform presei internaționale, Lavrov a afișat la aterizarea în Alaska un tricou inscripționat cu acronimul în rusă al URSS (CCCP).

Lavrov has arrived for the meeting in a shirt that says СССР (USSR). https://t.co/D5yrC2MFhD pic.twitter.com/h5HYuvTrob — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2025

Președintele american Donald Trump a declarat că va insista pentru o încetare a focului în Ucraina și pentru încetarea războiului. Președintele rus Vladimir Putin, care a ordonat invadarea Ucrainei în februarie 2022, nu a dat până acum semne de retragere.

***