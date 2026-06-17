Cătălin Predoiu a demisionat din conducerea PNL

Cătălin Predoiu şi-a dat demisia, miercuri, din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL, după ce a intrat în echipa premierului desemnat Adrian Veștea, conform unor surse liberale citate de Digi24.

Predoiu anunțase de luni că este ultima ședință a conducerii la care ia cuvântul. „Intuiesc că este posibil să fie ultima dată când iau cuvântul în această formulă”, a spus acesta, potrivit stenogramelor consultate de Digi24.ro. Predoiu a făcut apel la refacerea coaliției cu PSD și era un susținător al Guvernului Veștea.

Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit la Parlament pentru a decide convocarea unui congres extraordinar în care ar urma să fie eliminați din partid toți cei cei care au susţinut premierii desemnați de președintele Nicușor Dan, în pofida deciziei partidului de a nu mai intra la guvernare cu PSD.

Nominalizat ca ministru de Interne în Cabinetul Veștea

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu declara, după desemnarea lui Adrian Veştea de către preşedintele Nicuşor Dan, că, în opinia sa, soluţia ieşirii din impasul politic este un compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veştea şi refacerea Coaliţiei cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care iniţial PNL şi-a asumat conducerea guvernului.

El a fost chiar primul liberal pe care șeful statului a intenționat să-l nominalizeze să formeze un guvern compus din PSD și liberali ce s-ar fi opus tuturor rezoluțiilor PNL prin care era interzisă o nouă coaliție cu social-democrații.

PNL a anunţat, marţi, că Adrian Veştea se situează în afara Partidului Naţional Liberal în condiţiile în care desemnarea sa s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL şi cu încălcarea Statutului partidului.

Pentru excluderea acestuia din partid, potrivit statutului PNL, trebuie convocat Consiliul Naţional al partidului, care să stabilească un Congres, în condiţiile în care funcţia de prim-vicepreşedinte deţinută de acesta fiind votată în cadrul Congresului.

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