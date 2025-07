Ministrul Mediului: Întrebarea nu e dacă se va prăbuși tavanul Salinei Praid, ci când și cât de rapid. Mina nu mai poate fi salvată

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat sâmbătă că Salina Praid nu mai poate fi salvată, oficialul guvernamental fiind de părere că au fost mai multe instituţii alte statului care ”au aşteptat să se întâmple dezastrul”.

”Nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid”, a spus Diana Buzoianu, care a explicat că o parte a plafonului s-a surpat chiar în timpul unei vizite pe care a avut-o la Praid alături de ministrul Economiei, Radu Miruţă. Compania de stat Salrom, care administrează Salina Praid, se află în subordinea MinisteruluI Economiei.

”S-a pasat vina până când s-a ajuns la castori şi castorii n-au mai putut să zică că ”Nu e vina noastră””, a spus ministrul Mediului, făcând referire la faptul că, în urmă cu o lună, directorul de investiţii al Salrom a afirmat că inundaţiile din 2022 de la Salina Praid au apărut din cauza faptului că „anumiţi copaci au fost doborâţi de către castori şi au făcut un blocaj pe apă”.

”Ar fi trebuit să se intervină de foarte mult timp”

”Din toate discuţiile pe care le-am avut cu experţii, mai degrabă nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi am văzut exact în ziua în care am mers noi acolo că s-a prăbuşit o parte din tavan. Deci este foarte clar că acolo nu mai poate să fie salvată mina respectivă, să poată să fie folosită. Acolo au fost foarte multe instituţii care au aşteptat să se întâmple dezastrul. Realitatea este că am văzut inclusiv declaraţiile cu castorii. Cumva s-a pasat vina până când s-a ajuns la castori şi castorii n-au mai putut să zică că ”Nu e vina noastră”. Dar, pe scurt, acolo ar fi trebuit să intervină de foarte mult timp”, a spus Diana Buzoianu, la Prima TV.

Potrivit acesteia, în 2023, în februarie, deja mina fusese inundată major.

”În 2023, şase luni mai târziu, prin planul de management de risc care a fost adoptat, mă rog, propus de către Apele Române, reieşea că acolo este un risc moderat de inundaţie. După ce, cu şase luni înainte, acolo avusese loc deja o inundaţie majoră. Deci, asta pot să zic doar pe Apele Române. Nu mai intrăm pe ce s-a întâmplat cu Salrom (companie din subordinea Ministerului Economiei care administrează Salina Praid – n.r.), cu ce s-a întâmplat cu Conversmin (companie de stat care administrează conservarea minelor – n.r.), cu ANRM-ul ( Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Minier – n.r.). Deci toate autorităţile acestea, de fapt, au aşteptat să se întâmple dezastrul. Noi, astăzi, suntem în punctul în care încercăm să aducem apă cât mai rapid, pe termen scurt, imediat, la Târnăveni. Apă potabilă”, a mai explicat ministrul Mediului.

Directorul de investiţii al Salrom, Nicolae Şoltuz, a afirmat, în urmă cu o lună, în cadrul unor audieri în Parlament, că inundaţiile din 2022 de la Salina Praid au apărut din cauza faptului că albia râului nu a fost decolmatată şi „anumiţi copaci au fost doborâţi de către castori şi au făcut un blocaj pe apă”.

Ministrul Mediului a mai fost întrebat dacă guvernul ia în calcul să reconstruiască măcar mina turistică, în cazul în care actualul obiectiv se va prăbuşi. ”Aici este cumva o discuţie pe care trebuie să o aveţi şi cu ceilalţi miniştri, mai ales cu Ministrul Economiei. Din perspectiva noastră, pe noi ne interesează, în primul rând, să nu existe un dezastru ecologic. În al doilea rând, să existe apă potabilă pentru oamenii din zonă. Acestea două sunt deciziile şi măsurile pe care noi putem să le luăm la minister”, a spus Diana Buzoianu.

Și Radu Miruţă, ministrul Economiei, care are în subordine Salrom, companie care administrează Salina Praid, a susţinut că instituţiile statului n-au luat măsuri care să împiedice dezastrul. Întrebat dacă mina de la Praid se va prăbuşi, ministrul Economiei a răspuns: ”Posibil, da. Să se transforme într-un lac”.

