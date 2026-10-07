Prăbușire a coletelor ieftine din China, după introducerea taxei europene: În România numărul livrărilor și încasările bugetului au scăzut cu 72% – Situația pe luni

Numărul coletelor de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene și livrate în România s-a prăbușit în ultimele luni, scăderea accelerându-se puternic după intrarea în vigoare, la 1 iulie, a noii taxe vamale europene.

În august au mai intrat în România doar aproximativ 695.000 de colete extracomunitare cu o valoare sub 150 de euro, cu -72% mai puține decât în martie, când fusese atins un vârf de peste 2,5 milioane de colete, potrivit datelor ANAF transmise la solicitarea CursDeGuvernare.ro .

Datele arată că fluxul începuse să se reducă încă din aprilie, însă declinul s-a accentuat puternic odată cu introducerea taxei europene :

în iunie, ultima lună înainte de aplicarea noii taxe, în România au intrat 1,74 milioane de colete;

În iulie, numărul acestora s-a redus la numai 953.366, o scădere de 45,2% într-o singură lună;

în august au mai fost livrate doar 694.937 de colete, cu încă 27,1% mai puține față de iulie;

față de nivelul din iunie, numărul coletelor din august este mai mic cu 60%, iar comparativ cu maximul înregistrat în martie, de 2,51 milioane, declinul ajunge la 72,3%, potrivit datelor ANAF.

De la 2,5 milioane de colete în martie la mai puțin de 700.000 în august

Evoluția lunară a coletelor extracomunitare cu o valoare de până la 150 de euro, potrivit ANAF:

ianuarie – 1.956.809 colete ;

; februarie – 2.208.844 ;

; martie – 2.506.739 ;

; aprilie – 2.392.778 ;

; mai – 2.025.761 ;

; iunie – 1.740.319 ;

; iulie – 953.366 ;

; august – 694.937.

În total, în primele opt luni ale anului au intrat în România 14,48 milioane de colete cărora li s-a aplicat taxa logistică națională de 25 de lei.

Primele șase luni au însumat peste 12,8 milioane de colete, adică o medie de circa 2,14 milioane pe lună. În iulie și august, media lunară a coborât la numai aproximativ 824.000 de colete, cu peste 61% sub media primului semestru.

Declinul este cu atât mai vizibil cu cât, în primul trimestru, numărul coletelor crescuse în fiecare lună: de la 1,96 milioane în ianuarie la 2,21 milioane în februarie și 2,51 milioane în martie. În primele trei luni ale anului fuseseră livrate în România 6,67 milioane de colete extracomunitare cu valoare sub 150 de euro.

Mai bine de 90% dintre acestea proveneau din China, potrivit datelor vamale, fluxul fiind dominat de comenzile realizate prin platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol.

Scăderea s-a accelerat după taxa europeană introdusă la 1 iulie

Deși tendința de scădere devenise vizibilă încă din aprilie, momentul de accelerare a tendinței iulie, de când la nivelul țărilor UE se aplică o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro provenite din afara UE. Taxa se calculează pentru fiecare categorie tarifară de produse din colet, nu pentru fiecare colet sau obiect în parte. Astfel, o comandă care conține mai multe produse din categorii diferite poate suporta taxa de mai multe ori.

România avea deja, de la 1 ianuarie 2026, propria taxă logistică de 25 de lei pentru fiecare colet extracomunitar cu o valoare sub 150 de euro, introdusă prin Legea 239/2025. Taxa este colectată și virată la buget de furnizorii de servicii poștale și de curierat.

Prin urmare, comenzile de mică valoare destinate consumatorilor români sunt acum taxate atât prin taxa logistică națională, cât și prin noua taxă vamală europeană.

Efectul noii taxe se observă și la nivel european. Datele administrației vamale franceze prezentate de ministrul Economiei, Roland Lescure, au arătat o reducere de 30%-40% a importurilor de colete mici în UE după introducerea taxei din iulie.

În 2025, în Uniunea Europeană au intrat aproape 5,9 miliarde de colete mici, echivalentul a peste 180 de colete pe secundă și de aproximativ patru ori mai multe decât în 2022. Circa 93% proveneau din China.

Încasările statului din „taxa Temu/Shein” s-au prăbușit în același ritm

Reducerea numărului de colete se vede direct și în încasările bugetului din taxa logistică de 25 de lei.

După un maxim de 62,67 milioane de lei în martie, veniturile lunare au coborât la numai 17,37 milioane de lei în august, o reducere de peste 72%.

Potrivit ANAF, încasările au evoluat astfel:

ianuarie – 48,92 milioane lei ;

; februarie – 55,22 milioane lei ;

; martie – 62,67 milioane lei ;

; aprilie – 59,82 milioane lei ;

; mai – 50,64 milioane lei ;

; iunie – 43,51 milioane lei ;

; iulie – 23,83 milioane lei ;

; august – 17,37 milioane lei.

În total, statul a încasat aproximativ 362 milioane de lei din această taxă în primele opt luni ale anului.

Schimbarea de tendință este semnificativă față de începutul anului. După primul trimestru, când încasările ajunseseră deja la 166,81 milioane de lei și creșteau de la lună la lună, o anualizare indica venituri de peste 700 de milioane de lei pentru întregul an. Prăbușirea fluxului de colete din lunile iulie și august face însă ca această estimare să nu mai fie realistă dacă tendința actuală se menține.

Din noiembrie ar trebui să vină o nouă taxă europeană

Presiunea asupra comenzilor ieftine din China este posibil să crească în final de an. UE pregătește pentru 1 noiembrie o nouă taxă de procesare/manipulare pentru coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii, separată atât de taxa vamală de 3 euro introdusă în iulie, cât și de taxa logistică românească de 25 de lei.

Valoarea noii taxe nu e încă stabilită, însă în discuțiile europene fusese vehiculată anterior o sumă de aproximativ 2 euro pe colet, în timp ce organizațiile industriei textile europene au solicitat Comisiei o taxă de 10 euro pe colet.

Potrivit Consiliului UE, taxa de procesare este justificată de necesitatea de a acoperi o parte din costurile tot mai mari generate de controlarea volumului uriaș de colete comandate online din afara Uniunii.

În noul sistem, platformele de comerț electronic din afara UE ar urma să fie considerate importatori și să răspundă ele însele pentru formalitățile vamale și plata taxelor, în locul cumpărătorului final. Consumatorul nu ar urma, prin urmare, să achite separat taxa la primirea coletului, însă costurile suportate de platforme se pot transfera în prețurile produselor sau în taxele percepute la plasarea comenzii.

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