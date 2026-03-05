cursdeguvernare

joi

5 martie, 2026

Grecii de la PPC și Metlen își unesc forțele: Vor construi capacități de stocare a energiei în România, Bulgaria și Italia

De Vladimir Ionescu

5 martie, 2026

Grupurile PPC și METLEN, companii mari din sectorul energiei electrice din Grecia și din regiunea Europei de Sud-Est, au semnat un Acord de Joint-Venture (JVA) pentru înființarea unei societăți mixte în care fiecare parte va deține o participație de 50%, potrivit unui comunicat comun de presă.

Scopul societății mixte este dezvoltarea, construcția și operarea unui portofoliu de proiecte BESS (Sisteme de stocare a energiei în baterii) cu o capacitate de până la 1.500 MW / 3.000 MWh în România, Bulgaria și Italia, dintre care 1.000 MW sunt preconizați să fie implementați în următoarele 12 luni.

Majoritatea proiectelor vor fi implementate în următoarele 12 luni.

Pentru construcția acestor stații de stocare vor fi utilizate sisteme de baterii răcite cu lichid cu durată de două ore, bazate pe tehnologie LFP, maximizând energia utilizabilă livrată și siguranța operațională, se arată în comunicat.


Grupul PPC are deja o prezență consolidată în toate cele trei țări și va asigura dezvoltarea proiectelor și managementul energiei, în timp ce METLEN va asigura construcția proiectelor la timp.

Pe lângă susținerea operării parcurilor fotovoltaice și eoliene adiacente – prin stocarea energiei excedentare pentru a fi injectată în rețea în perioadele fără soare sau vânt – unitățile de stocare vor contribui și la stabilitatea sistemului energetic, se mai arată în comunicatul de presă.

De notat că investițiile în stocare asigură utilizarea optimă a producției de energie electrică din surse regenerabile și contribuie suplimentar la creșterea stabilității sistemului energetic, atât la nivel național, cât și regional.

(Citește și: ”Nou jucător pe piața de energie: Compania greacă Metlen, cu un grup industrial gigant în spate, a primit autorizare pentru activitatea de furnizare”)

(Citește și: ”Problema prețurilor la energie va fi analizată în CSAT. Soluțiile Ministerul Energiei pentru a ține lumina aprinsă în România și la preț redus”)

***


Urmărește-ne pe Google News
De la -0,05 la peste 2.100 lei/MWh într-o săptămână: În absența unor capacități suplimentare de 2.000 MW, volatilitatea extremă a prețurilor la energie se va accentua

