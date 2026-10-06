Poziționarea partidelor față de Guvernul Luca Niculescu, înaintea prezentării componenței și a programului – PSD nu exclude din start susținerea

Sorin Grindeanu a declarat marți că PSD nu va acorda un sprijin necondiționat noului premier desemnat, „o persoană echilibrată” altfel. AUR și S.O.S. România au anunțat că nu vor vota Guvernul Luca Niculescu, în timp ce PNL, USR și UDMR așteaptă să vadă programul de guvernare și componența viitorului executiv înainte de a lua o decizie.

În timp ce PNL condiționează susținerea unui Guvern Niculescu de continuarea politicilor de reformare a statului și de reducerea cheltuielilor statului, PSD nu va vota pentru continuarea „măsurilor de austeritate ale lui Ilie Bolojan”, reîmpachetate eventual, ci ar opta mai degrabă pentru de anticipate.

Legat de premierul desemnat Luca Niculescu, din interacţiunile pe care le-a avut cu acesta, Grindeanu spune că nu are decât cuvinte apreciative. „Este o persoană echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile precum OCDE”, a declarat liderul PSD, după ședința de luni a conducerii partidului.

Grindeanu a anunţat că PSD lucrează de vreo 2-3 săptămâni la programul de guvernare şi este gata.

Mandatul lui Sorin Grindeanu pentru negocierile cu Luca Niculescu

„Le-am cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construţie politică fără fundamente solide”, a mai declarat preşedintele PSD.

Surse Digi24 spun că ședința de marți de la PSD a fost una tensionată, în care lideri ai partidului s-au arătat foarte nemulțumiți că nu au primit mandatul de premier, chiar dacă declarațiile ulterioare ale lui Grindeanu nu au reflectat această nemulțumire.

Ce dorește PSD, conform declarațiilor lui Grindeanu:

„Ne dorim să vedem dacă există o dorinţă reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”. „Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică şi socială a domnului Niculescu şi dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD”.

„De aceea am şi solicitat un mandat larg, să nu ne încurcăm în ministere, în chestiuni care ţin de numărul de ministere şi chestiuni de acest tip. Principala condiţie este aceea pe care am spus-o mai devreme. De asemenea, avem în vigoare hotărârile pe care le ştiţi ale Consiliului Politic Naţional de la Sinaia, de la începutul lunii septembrie, şi anume de a avea prinse cele 10 măsuri, acel decalog, într-un program de guvernare şi susţinerea pe care s-o dea PSD-ul unui guvern din care face parte. Până la alte decizii ale Consiliului Politic Naţional, acestea rămân validate”.

„Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat anul acesta şi aprobat anul acesta cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident şi cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani, dar în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă şi mai aproape de anticipate”.

PNL și USR așteaptă să vadă Cabinetul și programul

PNL și USR nu și-au anunțat încă ședințele în care vor decide cum vor vota, dar au transmis că așteaptă să vadă componența executivului propus și programul de guvernare.

Luca Niculescu nu a explicat ce componență ar putea avea guvernul, iar USR așteaptă să vadă dacă este un guvern în jurul PSD sau unul tehnocrat ce ar putea fi doar o marionetă a social-democraților, situații în care nu va vota, conform mai multor lideri ai formațiunii.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a transmis că liberalii vor avea discuții cu premierul desemnat și vor analiza programul de guvernare, prioritățile și echipa de miniștri, după care vor lua decizia privind votul de învestitură.

El a repetat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD.

„Toate variantele sunt astăzi în discuție”, a mai spus Ionel Bogdan, care a adăugat că o variantă de guvern tehnocrat „fiind mai ușor de acceptat”.

„Vom vedea, după discuția pe care o vom avea cu domnul Niculescu. Repet – care sunt propunerile cu care vine, care este componența cabinetului și, sigur, liniile, măcar, ale programului de guvernare, astfel încât în interiorul Partidului Național Liberal să putem avea discuții pe ceva concret. (…) Este evident că pentru PNL o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat de membrii PNL. Dar, sigur, vom vedea care vor fi propunerile și, în funcție de asta, vom lua deciziile care se impun. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componentă PSD, adică cum miniștrii asumați politic de Partidul Social Democrat, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul PNL pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet”, a mai spus deputatul PNL.

UDMR crede că un Guvern Niculescu are șanse mai mari decât cel al lui Mureșan să treacă prin Parlament

Un Guvern format în jurul lui Luca Niculescu ar avea mai mari șanse să fie învestit decât cel al lui Siegfried Mureșan, consideră liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, care a precizat că formațiunea urmează să decidă cum va vota.

UDMR are însă o linie roșie ce rămâne în vigoare: „Avem o condiție în privința majorității: reiterez, să nu avem nevoie de extremiști la învestire. Asta e prima condiție. Sigur, trebuie să discutăm pe programul de guvernare, să aibă și un capitol privind drepturile minorităților naționale. În toate guvernările la care am participat, totdeauna în programul de guvernare am avut un asemenea capitol. Trebuie să discutăm despre rectificarea bugetară, legea salarizării unice, bugetul pe 2027, eventualele majorări la pensii, măcar cu rata inflației, în 2027, dacă există spațiu bugetar, desigur. (…) O dată, trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are și după aceea putem discuta toate aceste aspecte. Dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Siegfried Mureșan. (…) E o diferență acum. E și scena politică foarte tensionată. (…) Trebuie să vedem și domnul Luca Nicolescu ce planuri are. Și depinde cine mai vine la guvernare. Și de asta depinde decizia noastră”, a declarat Csoma Botond, marți, la Parlament, citat de Agerpres.

UDMR ar prefera un guvern politic, dar, în contextul crizei politice prelungite este posibil să fie votat și unul tehnocrat, a mai declarat Csoma Botond: „Dacă nimeni nu vrea să intre, atunci ar putea fi și un Guvern de tehnocrați. Dar, de exemplu, și pentru noi ar fi destul de dificil sau greu să intrăm numai cu PSD, pentru că am fost în această coaliție de trei partide care l-au propus pe domnul Siegfried Mureșan pentru poziția de prim-ministru. Acum, să schimbăm macazul, ar fi destul de ciudat, să spun așa, în condițiile în care, din punct de vedere politic, nimic nu s-a schimbat între timp. Și, sigur, trebuie clarificate aceste aspecte, dar eu sunt încrezător, sper ca și PSD și PN să-și flexibilizeze puțin pozițiile foarte rigide pe care le-au avut până acum și să avem 233 de voturi”.

Petrișor Peiu: Este improbabil ca AUR să susțină Guvernul Niculescu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, marți, că este improbabil ca AUR să susțină Guvernul Niculescu. „Nu cred că există posibilitatea să vorbim de probabilități negative, de numere negative ale probabilității și atunci ne menținem la probabilitatea zero. Este evenimentul improbabil”, a spus senatorul AUR.

În schimb, formațiunea de extremă dreapta susține necesitatea alegerilor anticipate și pretinde că există o majoritate în acest sens. Petrișor Peiu spune că i-a transmis președintelui Nicușor Dan, la consultările de la Palatul Cotroceni, că partidul său „are o majoritate, care poate fi probată, pentru alegeri anticipate”.

„O altă chestiune pe care i-am spus-o, foarte clar, a fost că, dacă va continua să semene vânt, va culege furtună. Și noi ne vom simți obligați să respectăm principiile și regulile democratice din această țară, în sensul în care domnia sa nu poate să fie și președinte și Parlament, nu poate să fie cel care dă mandatul unui candidat de premier și, în același timp, cel care fixează majorități. Am atras atenția că instituirea unui mandat de autoritate personală, prin desemnarea unui premier care nu izvorăște din propunerile partidelor, este o alunecare spre situația din deceniul patru al secolului trecut, adică dictatura Carol al II-lea”, a declarat Peiu.

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