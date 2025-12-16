Poziția Moscovei la negocieri rămâne neschimbată: Rușii anunță că vor Crimeea, Donbas, Herson și Zaporijia și se opun desfășurării de trupe din statele membre NATO. Discuțiile se mută la Washington

Chiar dacă și-a semnalat disponibilitatea pentru un acord de pace cu Ucraina după recentele negocieri de la Berlin, Rusia nu și-a schimbat retorica și nici condițiile. Divergențele profunde cu privire la teritorii, garanții de securitate și forța multinațională persistă.

Lucrurile au fost clarificate, luni seară, de Serghei Riabkov, diplomat cu experiență și adjunctul ministrului de externe rus Serghei Lavrov, într-un interviu pentru ABC News.

„Suntem pregătiți să încheiem un acord”, a spus Riabkov, adăugând că speră ca un acord să poată fi încheiat „mai devreme decât mai târziu”.

Comentariile sale au venit în contextul în care oficialii Administrației SUA au semnalat un optimism crescând cu privire la starea negocierilor. Potrivit oficialilor care au vorbit sub condiția anonimatului, aproximativ 90% din problemele dintre Moscova și Kiev ar fi fost rezolvate în cadrul ultimelor eforturi de pace ale Washingtonului, cu implicarea aliaților europeni ai Ucrainei.

Serghei Riabkov a declarat că negocierile avansează, întrucât atât Rusia, cât și Ucraina colaborează cu reprezentanții americani în cadrul unei inițiative conduse de Casa Albă pentru a pune capăt războiului.

Cu toate acestea, diplomatul rus a afirmat că toate cererile de lungă durată ale Moscovei rămân neschimbate. Printre acestea se numără recunoașterea controlului Rusiei asupra Crimeei, anexată de Moscova în 2014, precum și asupra altor patru regiuni ucrainene parțial ocupate: Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson.

„Avem în total cinci și nu putem, sub nicio formă, să facem compromisuri în această privință”, a declarat Riabkov, referindu-se la teritorii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, în repetate rânduri, orice concesii teritoriale, insistând că suveranitatea Ucrainei și granițele recunoscute internațional nu sunt negociabile. „În ceea ce privește poziția rușilor, până acum nu s-a schimbat. Ei știu că vor Donbasul nostru. Poziția noastră este practică, realistă și echitabilă. Rămânem fideli acesteia și nu vrem să renunțăm la Donbasul nostru”, a declarat Zelenski luni seara, potrivit Kyiv Post.

Prezența unei forțe multinaționale cu trupe din statele NATO, exclusă

Un alt obstacol major, potrivit lui Riabkov, este posibila desfășurare de trupe din statele membre NATO în Ucraina după război, fie ca parte a garanțiilor de securitate, fie în cadrul unei „Coaliții a celor care vor” conduse de Europa.

„Cu siguranță nu vom accepta, nu vom fi de acord și nici nu vom fi mulțumiți în niciun moment de prezența trupelor NATO pe teritoriul ucrainean”, a spus el.

După ce a găzduit luni la Berlin reprezentanți ucraineni, europeni și americani, cancelarul german Friedrich Merz a prezentat o viziune radical diferită. El a spus că o forță multinațională condusă de Europa pentru Ucraina, formată din așa-numita Coaliție a celor dispuși și susținută de SUA, ar contribui la asigurarea păcii postbelice.

Liderii europeni au susținut în mod constant că acordurile de securitate postbelice sunt esențiale pentru a preveni o nouă agresiune rusă, în timp ce Moscova a considerat în mod constant implicarea NATO ca fiind o linie roșie.

După ceea ce oficialii ucraineni și occidentali au descris public ca „discuții productive” la Berlin, se pregătește deja următoarea rundă de consultări.



Președintele Volodimir Zelenski a transmis, luni seară, că procesul diplomatic intră acum într-o fază intensivă.„Astăzi sau mâine vom finaliza documentele. Apoi, echipa SUA va purta consultări cu rușii. După aceea, negociatorii se vor întâlni cu președintele SUA, iar apoi echipele noastre se vor reuni din nou în Statele Unite. S-ar putea întâmpla chiar în acest weekend”, a spus Zelenski.

La Washington, președintele Donald Trump le-a declarat reporterilor că sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina este „mai aproape ca niciodată”.

Ideea unui armistițiu de Crăciun, respinsă de Kremlin

De la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a semnalat că Moscova respinge ideea unui armistițiu de Crăciun, avansată de Volodimir Zelenski.

„Vrem pace. Nu vrem un armistiţiu care să ofere Ucrainei o pauză şi să se pregătească pentru continuarea războiului. Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele şi să garantăm pacea în Europa pentru viitor. Asta vrem”, a punctat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Dmitri Peskov a precizat că Moscova nu a văzut încă detaliile propunerilor în privinţa oferirii unor „garanţii de securitate stil NATO” pentru Ucraina.

Sintagma „garanţii de securitate stil NATO” se referă la Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic, prin care „Părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor și, în consecință, sunt de acord ca, dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la auto-apărare individuală sau colectivă recunoscut prin Articolul 51 din Carta Naiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părțile atacate prin efectuarea imediată, individual sau de comun acord cu celelalte Părți, a oricărei aciuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea foreți armate, pentru restabilirea și menținerea securității zonei nord-atlantice”.

„Orice astfel de atac armat și toate măsurile adoptate ca rezultat al acestuia vor trebui raportate imediat Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor înceta după ce Consiliul de Securitate va adopta măsurile necesare pentru restabilirea și menținerea păcii și securității internaționale.

***