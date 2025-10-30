Horațiu Potra urmează să vină în țară curând, spune avocatul acestuia

La nivelul procuraturii din Dubai s-a discutat aducerea în țară lui Horațiu Potra la solicitarea acestuia, fără să se mai aștepte pronunțarea instanței pe cererea de extrădare depusă de România, a declarat joi apărătorul acestuia, avocatul Șerban Moga.

Potra dorește să vină de bună voie în România pentru a participa la proces și este o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni până când liderul mercenarilor români care au luptat în Congo, va reveni în România.

”Astăzi au avut loc discuţii la nivelul procuraturii din Dubai şi urmează să vină de bună voie pentru a participa la proces. (… )Domnul Potra are locuinţă în Dubai, are afaceri în Dubai, are o viaţă şi acolo. Astăzi a discutat la nivelul procuraturii şi a luat decizia oficială de a se întoarce. Mai multe detalii nu am libertatea să vă spun cu privire la discuţiile care au avut loc acolo decât că a luat această decizie”, a declarat avocatul, joi, la Antena 3 CNN, citat de News.ro.

Avocatul a menţionat că Potra este dispus să revină în România fără să aibă loc un proces de extrădare: ”Ar fi avut dreptul să participe în cadrul unui proces de extrădare, să se decidă dacă acuzaţia este una politică sau nu, dacă i-au fost respectate drepturile în România, dar preferă să parcurgă procedurile judiciare în ţară”.

Anunțul, după ce The Guardian a relatat că Rusia ar face presiuni pentru a stopa extrădarea lui Horațiu Potra

The Guardian a relatat miecuri că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea lui Potra din Dubai.

Autorităţile române au emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Horațiu Potra într-un dosar în care este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică.

Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost reţinut în 24 septembrie, în Dubai.

La sfârşitul lunii februarie, pe numele său, al fiului său şi al unei rude au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Ministerul Justiţiei a anunţat, la finalul lunii septembrie, că autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horaţiu Potra şi a altor două persoane.

Persoanele se află în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.

