Poșta Română raportează un profit record în primele zece luni din 2026

Compania Națională Poșta Română a înregistrat, în primele zece luni ale anului 2026, un profit brut de 117 milioane de lei, față de 85 de milioane de lei în 2024, nivel care reprezenta cel mai mare rezultat din istoria recentă a companiei, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Veniturile companiei au crescut de la 1,43 miliarde de lei în 2021 la 1,91 miliarde de lei, nivel estimat pentru 2026, înregistrând un avans de aproximativ o treime.

Potrivit directorului general al Poștei Române, Valentin Ștefan, evoluția rezultatelor financiare este legată de procesul de modernizare și eficientizare demarat în 2022, care a vizat atât dezvoltarea activităților cu potențial de creștere, cât și reducerea cheltuielilor operaționale.

„În spatele ghișeelor familiare s-a derulat o transformare discretă, construită pe un principiu simplu: fiecare leu investit trebuie să se întoarcă. Rezultatele ultimilor ani, în special cele din 2026, confirmă că această abordare funcționează”, a declarat Valentin Ștefan.

Investiții în corespondență și infrastructura de sortare

În segmentul corespondenței, Poșta Română a investit şase milioane de lei în echipamente de tipărire și inserare în plicuri, investiție care a contribuit la creșterea veniturilor cu peste 100 de milioane de lei în perioada 2023-2024.

Veniturile din acest segment s-au menținut la un nivel ridicat, ajungând la 618 milioane de lei în 2025, iar pentru 2026 sunt estimate la 636 de milioane de lei.

În ceea ce privește activitatea de coletărie, compania a investit 45 de milioane de lei, în perioada 2024-2025, în echipamente moderne de sortare. Au fost modernizate șase centre logistice (HUB-uri), în Cluj, București, Oradea, Timișoara, Galați și Craiova. Alte două centre urmează să fie finalizate, cel din Brașov în decembrie 2026 și cel din Roman în 2027.

Pentru 2026, compania estimează o creștere de aproximativ 17% a veniturilor din coletărie față de anul precedent, echivalentul a circa 18 milioane de lei.

Venituri suplimentare din serviciile de încasare a facturilor

În 2023, Poșta Română a achiziționat terminale mobile PDA, în urma unei investiții de aproximativ 14,5 milioane de lei. Echipamentele permit curierilor să proceseze la domiciliul clienților mandate și plăți de facturi, cu înregistrarea digitală a operațiunilor în timp real.

În 2026, veniturile obținute din încasarea facturilor au ajuns la 29,3 milioane de lei, cu aproximativ 19 milioane de lei peste nivelul din 2025.

Veniturile din chirii au crescut de aproape trei ori

Compania a urmărit, în perioada 2022-2026, și valorificarea patrimoniului imobiliar, prin relocarea sau dezvoltarea unor centre logistice la periferia orașelor și închirierea spațiilor centrale către terți.

Veniturile din chirii au crescut de aproape 2,7 ori în cinci ani, de la 8,2 milioane de lei în 2021 la 22 de milioane de lei, nivel estimat pentru 2026.

În paralel, Poșta Română a redus consumul de carburant al flotei, de la 3,94 milioane de litri în 2021 la 2,93 milioane de litri în 2025, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 25%.

Consumul de energie electrică a coborât de la 13.985 MWh în 2021 la 11.531 MWh în 2025. Pentru 2026, factura la energie este estimată la 12,4 milioane de lei, cu aproximativ 20% sub nivelul din 2022, când se ridica la 15,7 milioane de lei.

De asemenea, consumul de lemne utilizate pentru încălzirea oficiilor poștale a fost redus de la 3,2 milioane de lei în 2021 la 300.000 de lei în 2025, urmând să ajungă la zero în 2026, potrivit companiei.

Declinul prestațiilor sociale și reducerea cheltuielilor

Poșta Română precizează că nu toate segmentele de activitate au înregistrat evoluții pozitive. Convenția cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale se află într-un declin accentuat, iar unele componente generează pierderi.

Numărul prestațiilor lunare a scăzut de la o medie de 9,42 milioane în 2009 la 3,69 milioane în primele zece luni din 2026. Compania pierde anual aproximativ 200.000 de prestații lunare, iar veniturile generate de relația cu ministerul sunt estimate să scadă cu aproximativ 47 de milioane de lei în 2026.

În ceea ce privește cheltuielile administrative, compania a centralizat activitatea de depozitare la nivelul administrației centrale din București, proces finalizat în 2025. Măsura a permis reducerea cu aproximativ 300 de posturi a personalului implicat în gestionarea depozitelor.

Pentru 2026, cheltuielile cu materialele consumabile sunt estimate la 8,4 milioane de lei, cu aproape 4,5 milioane de lei sub nivelul din 2025.

Totodată, cheltuielile cu telefonia fixă au fost reduse de la 1,17 milioane de lei în 2021 la 3.000 de lei în 2025.

„Privite împreună, toate aceste măsuri reflectă o schimbare fundamentală de abordare: Poșta Română investește acolo unde investițiile generează valoare și elimină costurile care nu mai au o justificare economică. Sortarea automată și terminalele PDA au generat, doar în acest an, aproximativ 37 de milioane de lei în venituri suplimentare, în timp ce modernizarea flotei, optimizarea spațiilor, eficientizarea încălzirii, centralizarea depozitelor și reducerea cheltuielilor recurente contribuie direct la controlul costurilor”, a afirmat directorul general al companiei.

Acesta a mai declarat că „Poșta Română nu mai funcționează după logica supraviețuirii de la un an la altul, ci construiește un model economic sustenabil, bazat pe investiții, eficiență și capacitatea de a genera propriile resurse pentru dezvoltare”.

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