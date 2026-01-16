Portavionul USS Abraham Lincoln se îndreaptă spre Orientul Mijlociu – SUA par să nu renunțe la ideea unui atac asupra Iranului

Portavionul USS Abraham Lincoln (foto) și grupul său de atac au părăsit regiunea Indo-Pacific și se îndreptă spre Orientul Mijlociu, potrivit imaginilor de la Copernicus, o companie de date satelitare care monitorizează traficul maritim.

Deplasarea grupului de atac al portavionului — care include avioane de vânătoare, distrugătoare cu rachete ghidate și cel puțin un submarin de atac — ar urma să dureze aproximativ o săptămână, scrie publicația americană The Hill.

USS Abraham Lincoln (CVN 72) este al cincilea portavion cu propulsie nucleară din clasa Nimitz și poartă numele celui de-al 16-lea președinte al Statelor Unite.

În timp ce președintele american Donald Trump analizează opțiunile diplomatice, armata SUA evacuează trupele din bazele din Orientul Mijlociu și trimite întăriri în regiune, inclusiv USS Abraham Lincoln și grupul său de atac, scrie și Axios. Deși un atac nu pare iminent, o sursă americană familiarizată cu situația a declarat că „toată lumea știe că președintele ține degetul pe buton”.

Israelul ar fi cerut amânarea unei lovituri militare

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a vorbit miercuri cu Trump și i-a cerut să aștepte pentru a da Israelului mai mult timp să se pregătească pentru o eventuală represiune iraniană, potrivit a trei surse americane și unei surse israeliene.

Ultima sursă a precizat că planul american nu este considerat de Israel suficient de eficient pentru a destabiliza în mod semnificativ regimul de la Teheran.

Trump a declarat în repetate rânduri că va lua măsuri militare dacă Iranul ucide protestatarii care au participat la o revoltă de câteva săptămâni împotriva regimului. „Ajutorul este pe drum”, a scris el marți, pe Truth Social, îndemnând poporul iranian să „preia controlul” asupra instituțiilor guvernamentale.

Se estimează că sunt câteva mii de protestatari care au fost ucişi de forţele de securitate ale regimului. Acestea au restricţionat accesul la internet şi la telefon în cadrul represiunii brutale asupra revoltelor.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat joi că 800 de execuţii planificate au fost amânate ca urmare a presiunilor exercitate de Trump. Cu o zi înainte, Trump declarase că i s-a spus „din surse sigure” că „uciderile din Iran se opresc” şi că regimul „nu are în plan execuţii”.

La scurt timp după comentariile lui Trump, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat pentru Fox News că nu există planuri pentru spânzurarea protestatarilor – o caracteristică a represiunilor anterioare.

