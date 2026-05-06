Portavionul nuclear francez Charles de Gaulle se îndreaptă către Orientul Mijlociu – Iran analizează o nouă propunere SUA

Grupul portavionului francez Charles de Gaulle se deplasează către Marea Roșie și Golful Aden, ca parte a eforturilor Franței și Marii Britanii de a pregăti o viitoare misiune menită să ajute la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Hormuz, a anunțat miercuri armata franceză, potrivit Reuters.

Ministerul Forțelor Armate franceze a declarat într-un comunicat că grupul portavionului a traversat Canalul Suez miercuri, îndreptându-se spre sudul Mării Roșii.

Acest grup de atac al portavionului francez a fost desfășurat în estul Mediteranei la scurt timp după ce SUA și Israel au lansat lovituri aeriene asupra Iranului, iar acesta poate rămâne pe mare între patru și cinci luni.

Franța și Marea Britanie coordonează eforturi pentru a conduce o misiune internațională de protejare a transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz, atunci când condițiile vor permite acest lucru.

Traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz — prin care trece aproape o cincime din petrolul mondial — a fost grav perturbat de conflictul cu Iranul.

Iranul analizează o nouă propunere a SUA

Iranul a anunțat miercuri că analizează o nouă propunere de acord a Statelor Unite, după ce surse au afirmat că Washingtonul și Teheranul sunt aproape de un memorandum de o pagină pentru a pune capăt războiului din Golf. Cu toate acestea, chestiuni mai sensibile, precum programul nuclear al Iranului, ar urma să fie lăsate pentru mai târziu.

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, citat de agenția de presă ISNA, a declarat că Iranul va transmite în curând răspunsul prin Pakistan, care a găzduit singurele discuții de pace ale războiului și a servit de atunci ca principal canal de transmitere a mesajelor între părți.

Într-o postare de dimineață pe rețelele sociale, președintele SUA Donald Trump nu a oferit detalii despre vreo propunere specifică, dar a spus că războiul s-ar putea încheia dacă „Iranul acceptă să respecte ceea ce a fost convenit”. Ulterior, el a declarat pentru New York Post că este încă prea devreme pentru a lua în considerare întâlniri față în față pentru semnarea unui acord.

Mai multe surse au confirmat informațiile dezvăluite inițial de publicația americană Axios privind o propunere de memorandum de 14 puncte, de o singură pagină, care ar pune oficial capăt războiului.

Potrivit surselor, memorandumului i-ar urma discuții pentru deblocarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, ridicarea sancțiunilor americane asupra Iranului și convenirea unor restricții asupra programului nuclear iranian.

Prețul petrolului scade puternic

Știrile despre posibilul acord au provocat o prăbușire a prețurilor globale ale petrolului, contractele futures pentru Brent scăzând cu aproximativ 11%, până la circa 98 de dolari pe baril. De asemenea, bursele globale au crescut, iar randamentele obligațiunilor au scăzut, pe fondul optimismului privind încheierea unui război care a perturbat aprovizionarea cu energie.

În postarea sa de dimineață, Trump a spus: „Presupunând că Iranul acceptă să ofere ceea ce s-a convenit, ceea ce este, poate, o presupunere mare, deja legendara Epic Fury se va încheia, iar blocada extrem de eficientă va permite Strâmtorii Ormuz să fie DESCHISĂ TUTUROR, inclusiv Iranului.”

„Dacă nu sunt de acord, bombardamentele vor începe și vor fi, din păcate, la un nivel și o intensitate mult mai mari decât înainte”, a adăugat Trump.

Cu câteva ore mai devreme, Trump a suspendat o misiune navală de două zile menită să redeschidă strâmtoarea blocată, invocând progrese în negocierile de pace.

Gardienii Revoluției din Iran au răspuns spunând că, dacă „amenințările” SUA încetează, trecerea prin strâmtoare ar putea fi posibilă în baza unor noi condiții pe care le pun în aplicare, fără a oferi detalii.

Casa Albă, Departamentul de Stat și oficialii iranieni contactați de Reuters nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

***