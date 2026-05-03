USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion american, părăsește Orientul Mijlociu – Locul său a fost luat de portavionul George H.W. Bush

Cel mai mare portavion al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, urmează să părăsească regiunea Orientului Mijlociu, după 311 zile pe mare, un record pentru un portavion american, potrivit presei americane.

Portavionul se va îndrepta spre baza navală din Norfolk, Statele Unite, a relatat Washington Post, citând mai mulți oficiali americani.

Nava urmează să fie supusă unor reparații și lucrări ample de întreținere odată ce va ajunge în SUA, în contextul în care, în martie, un incendiu a afectat mai multe compartimente și a forțat nava să oprească în două porturi europene pentru reparații.

Operațiunile portavionului Gerald Ford au inclus operațiuni în Caraibe, capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, dar și operațiuni Mediterană și Marea Roșie, potrivit Agerpres.

Ford a fost deja înlocuit în Orient de portavionul George H.W. Bush

SUA și-au consolidat recent prezența militară în regiune cu portavionul USS George H.W. Bush. Aceasta a marcat prima dată din 2003 când trei portavioane americane au fost desfășurate simultan în Orientul Mijlociu, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) săptămâna trecută.

Portavionul USS Abraham Lincoln a fost și el desfășurat în Orientul Mijlociu. USS Gerald R. Ford operase anterior în Marea Roșie, potrivit armatei americane.

Împreună, pe cele trei nave se aflau peste 200 de avioane și 15.000 de marinari și pușcași marini, a declarat CENTCOM.

