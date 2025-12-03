„Criza energetică” generată de criza apei: Centrala de la Paroșeni, repornită pentru a înlocui pierderea de la Brazi

Energia pierdută în sistem din cauza crizei apei de la Paltinu, care a oprit producția de la Brazi, va fi înlocuită prin punerea în funcțiune a centralei de la Paroșeni, a declarat miercuri secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei.

Necesarul de energie se acoperă din surse stabile, într-un context hidro favorabil:

„În momentul de față, această energie pe care o producea centrala de la Brazi este suplimentată din alte surse de producție de energie electrică, surse stabile. Avem energie produsă pe partea de cărbune, care în momentul de față este suficientă. Funcționăm doar cu trei grupuri pe cărbune, de mâine o să pornim și centrala de la Paroșeni, încă un grup la CEO Oltenia. Deci se va suplimenta cu cel puțin 300 de megawați, plus partea de energie hidroelectrică, care este suficientă. Rezerva în lacurile energetice, la nivel național, depășește 72%, iar debitul Dunării, din fericire pentru noi, este destul de crescut, peste 5.000 de metri pe secundă, deci Porțile de Fier 1 și 2 pot merge la capacitatea maximă prognozată în această perioadă. Deci, din punctul de vedere al sistemului energetic național, suntem stabili, avem chiar în anumite momente ale zilei și excedent de energie produsă. Consumăm, într-adevăr, la vârful de seară, aproximativ 8.000 de megawați, dar energia este asigurată atât din producția proprie, cât și din import de energie, care este contractat comercial în această perioadă”, a precizat Pavel Nițulescu.

Centrala de la Brazi își reia activitatea, la parametri normali, săptămâna viitoare

„Rafinăria de la Brazi va fi funcțională și va funcționa chiar în parametri normali, iar de săptămâna viitoare, de luni, cel târziu marți dimineața, și centrala de la Brazi va putea să funcționeze în parametri normali și să livreze în sistemul energetic 800 de MWh”, a anunțat oficialul .

Prefectura Prahova a anunțat, marți, că primele posibile măsuri de remediere a situației apărute la rafinăria Brazi din cauza crizei apei ar fi ca Termo Ploiești și Apa Nova să furnizeze apă ca sprijin în acest moment.

Miercuri dimineața, prefectul județului Prahova a luat legătura cu directorul OMV Petrom și au fost identificate posibile soluții temporare:

Societatea Termo Ploiești să acorde sprijinul necesar, furnizând apă demineralizată în cantitate de 100 m3/h (începând de miercuri noapte, ora 24:00 sau cel mai târziu de mâine dimineață, ora 6:00). Respectiva cantitate poate suplini circa 30% din necesarul pentru funcționarea Rafinăriei Brazi.

SC Apa Nova analizează acordarea unui sprijin prin care să se poată distribui o cantitate de încă 150 m3/h apă necesară funcționării Rafinăriei Brazi.

Criza apei din județele Prahova, Dâmbovița și Argeș

Criza apei din județele Prahova, Dâmboviţa şi Argeş, unde se prelungește, situația urmând a reveni la normal, conform unor estimări considerate optimiste, abia luni, 8 decembrie.

Reamintim că aproape 110.000 de locuitori din județele Prahova, Dâmboviţa şi Argeşau rămas fără apă la robinete după golirea barajelor Paltinu şi Vidraru. Un număr de 12 localități din Prahova – Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti – au rămas de vineri fără apă la robinet, dar criza afectează și orașul Moreni, din Dâmbovița.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că instalațiile de la barajul Paltinu s-au blocat din cauza turbidităţii.

În localităţile afectate, școlile au fost închise și cursurile se ţin doar online, iar unele spitale au sistat internările.

În total, aproape 110.000 de oameni depind de apa de la rezervele de stat livrată de autorități cu cisterne sau TIR-uri.

